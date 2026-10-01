Devica

Device se često povezuju sa perfekcionizmom i izraženim osećajem za detalje. One primećuju ono što drugi lako previde, od sitnih grešaka u dogovoru do neuredno obavljenog posla. Upravo zato se često čini da im je teško ugoditi, jer se retko zadovoljavaju površnim rešenjima.

Rođeni u ovom znaku obično imaju vrlo jasnu predstavu o tome kako bi stvari trebalo da funkcionišu. Ako nešto nije dovoljno precizno, organizovano ili logično, brzo će to prokomentarisati. NJihove primedbe ponekad zvuče kao stalno prigovaranje, iako ih oni često doživljavaju kao korisne savete.

Device se ne žale samo da bi stvarale napetost. One često veruju da gotovo sve može da se poboljša ako se uloži malo više truda. Problem nastaje kada okolina stekne utisak da ništa nije dovoljno dobro i da iza svakog pokušaja sledi nova kritika. Foto: Depositphotos/marrishuannna

Jarac

Jarčevi imaju visoke standarde i teško prihvataju nemar, neodgovornost ili izgovore. Očekuju ozbiljnost, trud i rezultate, pa ih lako izbace iz takta situacije u kojima neko kasni, obećava previše ili ne uradi svoj deo posla. Zbog toga mogu delovati kao osobe koje uvek imaju neku zamerku.

Rođeni u ovom znaku često ne vole da gube vreme na ono što smatraju neozbiljnim. Ako procene da se neko ne ponaša dovoljno odgovorno, neće dugo ćutati. NJihovo nezadovoljstvo najčešće dolazi iz potrebe za redom i osećajem da stvari imaju smisla.

Jarčevi se retko žale bez razloga, ali kada počnu, mogu zvučati veoma strogo. NJima nije dovoljno da je nešto urađeno, već žele da bude urađeno kako treba. Upravo zato drugima ponekad deluje kao da im se nikada ne može potpuno udovoljiti.

Rak

Rakovi su veoma osetljivi na odnos koji drugi imaju prema njima. Često pamte ton glasa, sitne propuste, zaboravljene dogovore i trenutke u kojima su se osećali zanemareno. Kada osete da ne dobijaju dovoljno pažnje ili razumevanja, njihovo nezadovoljstvo može brzo isplivati na površinu.

Rođeni u ovom znaku ponekad se žale jer žele potvrdu da su važni. NJima nije uvek dovoljna praktična pomoć; žele da osete toplinu, brigu i iskreno prisustvo. Ako toga nema, mogu postati povređeni i početi da ukazuju na sve što im nedostaje.

Rakovi često ne traže savršenstvo u tehničkom smislu, već emocionalnu sigurnost. Problem je u tome što okolina ne zna uvek šta im tačno treba pa njihovi prigovori mogu delovati nejasno ili preterano. Iza njih se, međutim, najčešće krije potreba da se osećaju viđeno i cenjeno. Foto: Depositphotos/Ksyshakiss

Vaga

Vage vole sklad, lepo ponašanje i osećaj da su stvari uravnotežene. Kada nešto naruši atmosferu, kada se neko ponaša nepristojno ili kada situacija ne izgleda onako kako su zamislile, mogu postati izrazito nezadovoljne. NJihovi prigovori često dolaze iz potrebe da se sve vrati u ravnotežu, prenosi Index.hr.

Rođeni u ovom znaku mogu biti zahtevni jer imaju razvijen osećaj za nijanse. Primećuju ton razgovora, način na koji je neko nešto rekao, raspored u prostoru ili utisak koji neka situacija ostavlja. Ako nešto deluje grubo, neuredno ili nepravedno, teško će se opustiti.

Vage se ne žale uvek direktno, ali njihovo nezadovoljstvo često se vidi kroz komentare, uzdahe ili stalno vaganje svake mogućnosti. Žele da sve bude prijatno, lepo i korektno, ali upravo zbog toga drugima ponekad deluju kao osobe kojima je veoma teško pogoditi meru.

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