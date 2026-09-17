Lepota, naravno, ne može da se izmeri horoskopskim znakom. Ono što je jednoj osobi neodoljivo, drugoj može biti sasvim obično. Ipak, astrološka tumačenja tradicionalno povezuju pojedine horoskopske znake sa određenim fizičkim karakteristikama i načinom na koji ih drugi doživljavaju.

Lav

Lavovi teško prolaze neprimećeno, a astrologija njihov upečatljiv izgled često povezuje sa gustom kosom, naglašenim crtama lica i samouverenim nastupom. Kod njih se često izdvajaju oči, obrve i jagodice, dok naglašenija vilica licu može dati dodatnu definiciju. Kada se tome dodaju punije usne i širok osmeh, dobija se izgled koji veoma lako privlači pažnju. Ipak, možda najveći adut Lava nije nijedna pojedinačna fizička karakteristika. NJihova pojava često ostavlja utisak samopouzdanja i sigurnosti, pa mogu privući pogled i pre nego što neko detaljnije obrati pažnju na njihove crte lica. Foto: Depositphotos/Icestock

Ribe

Ako je Lav upečatljiv, lepota Riba opisuje se kao mnogo nežnija. NJihov zaštitni znak su oči. Velike, izražajne i često veoma sjajne oči mogu biti ono što ljudi prvo primete kada upoznaju osobu rođenu u ovom znaku. Ribama se pripisuju i mekše, skladnije crte lica, lepo oblikovane usne i nežnija linija vilice. NJihovo lice zato često nema onu oštrinu koja se povezuje sa dominantnim izgledom, već ostavlja znatno suptilniji utisak. Kombinacija očiju koje privlače pažnju i blagih crta daje im onu vrstu lepote koja ne mora da bude nametljiva da bi bila primećena. Foto: Depositphotos/littlepaw

Strelac

A onda dolazimo do znaka čija je privlačnost možda i najzanimljivija. Strelčevi se ne izdvajaju nužno po savršeno simetričnom licu niti po crtama koje odgovaraju tradicionalnim standardima lepote. Naprotiv - upravo ono što na prvi pogled može delovati kao nesavršenost često postaje njihov najveći adut. Veće oči u kombinaciji sa sitnijim usnama, upečatljiviji nos, neobičan oblik lica ili različite proporcije mogu njihov izgled učiniti karakterističnim i lako pamtljivim. Drugim rečima, kod Strelca nije presudno da svaki detalj pojedinačno bude "savršen". Važan je utisak koji sve te crte zajedno ostavljaju. Upravo zbog toga njihova lepota može biti drugačija od klasične - ali istovremeno toliko specifična da ju je teško zaboraviti.

(Blic žena)

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