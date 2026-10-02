Večeras od 20.45 u Zenici sastaju se Bosna i Hercegovina i Švedska u Ligi nacija. U pitanju je utakmica koja bi mogla da se na zove i derbijem Zlatana Ibrahimovića, pošto je slavni fudbaler najveća poveznica dve države i reprezentacije. Ibrahimović je kao sportista predstavljao Švedsku, i najveći je napadač u istoriji ove skandinavske zemlje, dok je poreklom sa prostora BiH, o čemu je mnogo puta do sada pričao.

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Iako je Zlatan Ibrahimović rođen u Malmeu 1981. godine, njegovi roditelji emigrirali su nekoliko godina ranije iz Jugoslavije. Majka Jurka je Hrvatica, a otac Šefik je musliman iz okoline Bijeljine, na koga je Zlatan povukao mnoge stvari. Između ostalog i ljubav prema Bosni.

Na pitanje čiji je, Zlatan Ibrahimović će uvek će reći da je "pre svega svoj", a tek onda pričati o narodima i nacijama, tako da je večito vladala dilema da li se oseća kao Šveđanin, Bosanac, Hrvat... Tu ga je otac Šefik prekinuo. Bj…Rn Lindgren / Zuma Press / Profimedia

U intervjuu za sarajevski "Avaz" pre nekoliko godina, Šefik Ibrahimović - poznat i po nadimku Kinko - rekao je ovako o svom Zlatanu: "Moj Zlatan je Bošnjak jer sam i ja Bošnjak, i to onaj s dna kace...", naglasio je Šefik koji je rekao da su mu se smučile priče da su njih dvojica u lošim odnosima.

"Zarekao sam se da više ne demantujem bilo kakve natpise o Zlatanu! Sav ovaj materijal koji imam u mom stanu poslužiće i za snimanje filma". Arne Forsell / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

I sam priznaje da je bio strog prema njemu kada je bio dete, ali da je zbog njega i počeo da šutira loptu. Odmah je video razliku i mnogi su počeli da pričaju da će biti uspešan fudbaler još kada je imao četiri godine: "Mislim da je moja uloga, posebno dok je bio dečak, i kasnije junior, bila veoma značajna u njegovom razvoju. Još se svakodnevno konsultujemo o svim za njega i te kako važnim stvarima. Zlatan je na mene, ja sam visok 187, a on 193 centimetra", ispričao je pre nekoliko godina Šefik.

Kada se Zlatan pojavio u Ajaksu 2001. godine, privukao je veliku pažnju zbog svog stila igre uprkos visini, ali i zbog tada više nego kontroverzne odluke da na leđima ponese ime - a ne prezime. Bio je u lošim odnosima sa ocem Šefikom, smatrao je da će mu na taj način otežati, ali ga je na kraju poslušao i promenio odluku. PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Najveće bogatstvo je što je zadržao prezime Ibrahimović na dresu. Kada je kao mlad došao u Ajaks, na dresu je bilo napisano Zlatan. Ja sam mu rekao: "Slušaj, nisi ti Brazilac, oni imaju pet-šest imena pa izaberu jedno i stave na dres. Ti imaš ime i prezime. Sad ima da im kažeš da napišu Ibrahimović na dresu". Kaže on: "Pa ne mogu to oni da izgovore". Ma vidi, ima da izgovaraju, i to sa slovom ć. Ima da bude i kvačica na dresu...", pričao je Šefik Ibrahimović za "Avaz".

"Posle su tražili da sačekamo makar godinu dana da rasprodaju te dresove koje su već bili napravili. Tako sam ja prvi u Evropi to slovo ć stavio na dres", rekao je Šefik i podsetio da je "ć" bilo i kada je igrao za Los Anđeles Galaksi u SAD.

Kako se izjašnjava Zlatan Ibrahimović?

Zlatan Ibrahimović je nedavno u jednom intervjuu govorio da priča "jugoslovenski jezik", misleći na ono kako se kod njega govorilo u kući, ali kada ga u Švedskoj pitaju čiji je - oko toga nema dilemu.

"Ja sam Šveđanin. Moji roditelji dolaze iz drugih država, ali ja sam rođen u Švedskoj i osećam se kao Šveđanin. Sto odsto se osećam kao Šveđanin", rekao je Zlatan Ibrahimović u jednom ranijem intervjuu dok je još igrao fudbal, a pamtimo i da se i te kako ljutio na Švedsku - čak se i privremeno penzionisao iz državnog tima zbog kritika. Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

"Recite mi još jednog švedskog igrača koji je sve to postigao? Niko nije. Ko je nastupao za klubove za koje sam ja nastupao i ko je uradio ono što sam ja uradio? Niko. Zato govorim u svoje ime i znam o čemu pričam. Stavio sam Švedsku na mapu kada je fudbal u pitanju. Nosio sam švedsku zastavu gde god da sam bio. Predstavljao sam Švedsku gde god da sam išao. Ko je drugi to uradio? Zašto u njihovim očima ja nisam taj barjaktar, samo zato što sam Ibrahimović?".

"U medijima postoji prikriven rasizam. Oni ne mogu da prihvate da sam Ibrahimović. A, ja? Ja uživam. Jer jesam Ibrahimović i jer jesam Šveđanin. I jesam 'novi Šveđanin'. Ja sam nova Švedska. Kraj diskusije", zaključio je Zlatan Ibrahimović.

(Mondo)

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