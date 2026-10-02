Iako već uveliko gazi osmu deceniju života, Sting, muzička ikona i neumorni roker, ne pokazuje ni najmanju nameru da uspori. Sa energijom na kojoj bi mu pozavidele decenijama mlađe kolege, slavni Britanac i dalje puni dvorane širom sveta, dokazuje da su godine za njega samo broj.

Estelle Carlier / Starface / Profimedia

Pored dece, njegov najveći oslonac, nepresušna inspiracija i mirna luka kroz sve oluje šou-biznisa jeste njegova supruga Trudi Stajler. Zajedno su više od 40 godina, tačnije, od 1982. godine, dok su u zvaničnom braku od 1992.

NJihova ljubavna priča počela je na bizaran način, tako što mu je Trudi najpre bila ljubavnica.

Podsetimo, Sting, kojem je pravo ime Gordon Metju Tomas Samner, od 1976. godine je bio u braku sa Frensis Tomelti, uspešnom glumicom. U braku su dobili dvoje dece: sina DŽozefa i ćerku Fušija Ketrin Samner.

She supported him while he was a struggling teacher, but in the end, she lost everything to her best friend. Long before Gordon Sumner became the global rock icon known as Sting, he was a simple schoolteacher in London. By his side was Frances Tomelty, an established Irish actress who was the true foundation of their family. In the mid-1970s, Frances was the primary breadwinner, working hard to pay the bills while Gordon focused on his music. They shared a traditional, quiet life, bonded by their faith and the birth of their first child, Joe. Everything changed when "Roxanne" became a hit. Almost overnight, The Police exploded into fame, and the modest life Frances had built began to unravel. As Gordon transformed into Sting, the foundations of their marriage started to crack. But the final blow didn't come from a stranger on the road. It came from a young, aspiring actress named Trudie Styler. The most painful part of the story? Trudie and Frances weren’t just neighbors in their Bayswater building; they were best friends. While Frances was at home caring for their son and their newborn daughter, Fuchsia, a secret affair was developing right under her nose. It was a double-cross that shattered her world. Frances has spent the last few decades choosing dignity over a paycheck, rarely speaking to the media about the heartbreak. However, she once privately confided to those close to her, "It wasn’t just any betrayal. It was the collapse of my entire support system. My best friend and my husband. It felt as if the floor had simply opened up beneath my feet." It is a specific, burning type of pain when the person who stabs you in the back is the same person you would usually turn to for comfort. The public often sees Trudie as the "muse" of Sting’s career, but for Frances, the fame was a thief. She later observed that the success changed the man she loved beyond all recognition. "For a long time, I didn’t even want to hear his name. It wasn’t just the end of a marriage; it was the end of an era of innocence. We went from having nothing to world success, and the success changed him." The dark reality of this breakup is actually hidden in one of the most famous songs in history. Sting wrote "Every Breath You Take" while his marriage to Frances was falling apart. While many people mistake it for a love song, it is actually a sinister track about jealousy and surveillance. Sting himself eventually confessed, "I didn’t realize how sinister that text was until I listened back to it. It was about my life falling apart, the guilt, and the need to control everything." Today, Frances Tomelty is a successful and respected actress in her own right, appearing in popular series like Merlin. She chose to rebuild her life away from the spotlight of her ex-husband’s fame. While Sting and Trudie remain a famous power couple, the story of Frances reminds us of the person who provided the ladder and was left in the dark once the summit was reached. The moral of the story is that true character is revealed by how we treat the people who were there for us when we had nothing. Success doesn't change people; it merely unmasks who they truly were all along. — The Husky (@Mr_Husky1) May 9, 2026

Sve je delovalo idilično dok se glumica Trudi Stajler nije uselila u njihovu zgradu i to dva stana od njihovog. Vremenom je postala dobra prijateljica sa Frensis, te su čak i zajedno glumile u produkciji Makbeta.

Prvi put kad je Trudi videla Stinga, bilo je to na ulici 1977. godine.

- Imao je zelenu kosu. Pomislila sam - sviđa mi se taj tip - ispričala je kasnije za The Guardian.

Vremenom se između njih rodila privlačnost, a aferu su započeli 1982. godine u vreme kada je Stingova supruga bila trudna po drugi put. Muzičar je u svojoj autobiografiji "Broken music" opisao kako se zaljubio u Trudi čim ju je upoznao.

Opisao ju je kao "ranjenog anđela", fasciniran ožiljkom na njenom licu koji "nije umanjivao njenu lepotu". Međutim, situacija nije bila idealna - Sting je bio oženjen njenom najboljom prijatejicom, a i Trudi je tada bila u vezi sa drugim muškarcem.

Međutim, 1983. godine je Trudi ostala trudna. To je definitivno bio kraj za brak Frensis i Stinga, a nakon Bridžet koja se rodila 1984. godine kada je i okončan brak Stinga i Frensis, par je dobio još troje dece: DŽejka, Eliota i Đakoma.

Danas, Sting svoju dugu vezu naziva čudom i napominje da ništa ne uzimaju zdravo za gotovo.

- Mi smo i prijatelji. Volimo se, ali mi se i sviđamo jedno drugome - a to je važna razlika. LJubav je strast i sve te stvari, ali stvarno voleti nečije društvo je nešto drugačije i to traje duže. Budite u braku sa svojim najboljim prijateljem - poručio je Sting.

(Mondo)

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