U jednom trenutku, pojavilo se ime za devojčice koje nije poteklo iz crkvenih knjiga, niti iz narodnih običaja, već iz književnosti. Bilo je novo, neobično, "izmišljeno" i dugo je izazivalo nedoumice među onima koji su ga prvi put čuli. Skoro vek i po crkva ga nije priznavala u obredu krštenja. Ipak, vremenom je prestalo da bude samo poetska igra reči i postalo je jedno od najprepoznatljivijih ženskih imena sa prelepim nadimkom.

 

Foto: Antonio Gravante/Depositphoto

 

 

Svetlana je jedno od retkih imena sa tačno poznatim datumom nastanka. Pojavilo se zahvaljujući pesnicima i dugo je bilo tretirano kao "književna izmišljotina". Crkva ga skoro vek i po nije priznavala.

Ime Svetlana se prvi put pojavilo 1802. godine u romansi Aleksandra Vostokova "Svetlana i Mstislav". Širu popularnost donela mu je balada Vasilija Žukovskog "Svetlana", napisana 1813. godine. Ona je postala jedna od najpoznatijih u svoje vreme i upoznala čitaoce sa novim imenom. Žukovski ga je stvorio od slovenskih korena "svet" i "lan" (u staroruskom – "zemlja"). Simbolično, značenje imena je "svetla zemlja" ili "ona koja nosi svetlost".

Zašto crkva nije priznavala ime Svetlana

U 19. veku crkva nije dozvoljavala da se devojčice krste imenom Svetlana. U kalendaru svetaca ga nije bilo. Smatralo se da je to "izmišljotina" i da nema veze sa hrišćanskom tradicijom. Zato su devojčicama pri krštenju davali druga imena - Fotinija i Fotina, koja su imala isto značenje na grčkom jeziku. Situacija se promenila tek 1943. godine, kada je Svetlana zvanično uvrštena u crkveni kalendar.

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Foto: Depositphotos/choreograph

 

 

U periodu od 1950-ih do 1970-ih godina u SSSR-u, Svetlana je postala jedno od najpopularnijih imena. U velikim gradovima ga je dobijala skoro svaka treća devojčica. Tome je doprinelo više faktora: prepoznatljivost zahvaljujući baladi, zvučnost, a onda i ličnost Svetlane Alilujeve - Staljinove ćerke. Ime je prestalo da bude književno i postalo je svakodnevno.

Danas je popularnost imena Svetlana opala, ali se i dalje nalazi među 50 najčešćih ženskih imena u Rusiji. U Srbiji više nije toliko često, ali se najveće zvezde muzike, glume i sporta koje su obeležile jednu epohu baš tako zovu: Svetlana Ražnatović, Svetlana Bojković, Svetlana Kitić...

(Espreso)

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