Pevač Radiša Trajković stigao je u Beograd vidno raspoložen, pa je otkrio kako se oseća njegova supruga, koja je nekoliko dana provela na ispitivanjima na VMA.

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– Dobro je, hvala dragom Bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve – otkrio je Đani da se Slađa vratila kući i već počela da obavlja kućne poslove.

Otkrio je i kako je bilo na nastupima, pa istakao da za njega nema zime:

– I sinoć i preksinoć je bilo super. A kad je bilo? Zime ima samo kad obučem jaknu – rekao je kroz osmeh.

Đanija i njegovog sina na aerodromu je dočekala i snajka, koja nije bila raspoložena za snimanje, pa je ubrzo ušla u auto.

„Ima problem sa gvožđem“

Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, supruga Radiše Trajkovića Đanija provela je nekoliko dana na analizama na VMA.

– Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba creva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želeo – rekao je folker.

(Kurir)

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