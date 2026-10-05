Ovu eksplozivnu napravu nemačke proizvodnje pripadnici Odeljenja za uklanjanje eksplozivnih sredstava prevezli su do centralnog punkta za prikupljanje Mađarskih odbrambenih snaga, preneo je portal "Index.hu"

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Eksplozivno sredstvo, pronađeno u ranim večernjim satima u subotu u podnožju Mosta slobode u Budimpešti, uspešno je uklonjeno, saopštilo je Odeljenje za eksplozivna sredstva Mađarskih odbrambenih snaga.

Bombu su uočili prolaznici na obali Dunava, na oko stotinu metara od mosta.

Zbog toga je izvršena evakuacija područja u radijusu od stotinu metara oko mosta.

Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava koji su izašli na teren morali su da neutrališu nemački protivtenkovski projektil kalibra 2,7 centimetara.

Mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi izrazio je zahvalnost javnosti na strpljenju i saradnji, kao i stručnjacima za eksplozivna sredstva na brzom i preciznom radu.

(Index.hu)

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