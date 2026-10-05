Ovu eksplozivnu napravu nemačke proizvodnje pripadnici Odeljenja za uklanjanje eksplozivnih sredstava prevezli su do centralnog punkta za prikupljanje Mađarskih odbrambenih snaga, preneo je portal "Index.hu"

Foto: Depositphotos/ginasanders

 

Eksplozivno sredstvo, pronađeno u ranim večernjim satima u subotu u podnožju Mosta slobode u Budimpešti, uspešno je uklonjeno, saopštilo je Odeljenje za eksplozivna sredstva Mađarskih odbrambenih snaga.

Bombu su uočili prolaznici na obali Dunava, na oko stotinu metara od mosta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zbog toga je izvršena evakuacija područja u radijusu od stotinu metara oko mosta.

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Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih sredstava koji su izašli na teren morali su da neutrališu nemački protivtenkovski projektil kalibra 2,7 centimetara.

Mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi izrazio je zahvalnost javnosti na strpljenju i saradnji, kao i stručnjacima za eksplozivna sredstva na brzom i preciznom radu.

(Index.hu)

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