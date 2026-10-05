Evropski putnici koji lete unutar EU uskoro bi mogli da imaju pravo na više ručnog prtljaga bez dodatnog plaćanja, u okviru velike reforme prava putnika u avio-saobraćaju.

Evropski parlament i države članice EU postigli su u junu privremeni dogovor o novim pravilima za avio-putnike, prvoj velikoj izmeni zakonodavstva ove vrste od 2004. godine. Foto: depositphotos/j.chizhe

Prema novim pravilima, putnici koji kupe standardnu avionsku kartu imali bi pravo na dva komada ručnog prtljaga bez doplate.

To bi uključivalo:

jedan mali lični predmet, poput ženske tašne ili ranca, koji mora da stane ispod sedišta ispred putnika;

jedan veći komad kabinskog prtljaga, težine do 7 kg, čije bi ukupne dimenzije mogle da budu najviše 100 cm.

Promene bi, prema očekivanjima, mogle da stupe na snagu najranije krajem 2027. godine, a trenutno se kao najraniji mogući datum pominje oktobar 2027. Ipak, nova pravila još moraju da prođu preostale faze zakonodavnog postupka EU pre nego što mogu da počnu da se primenjuju.

Besplatan ručni prtljag

Evropski parlament je saopštio da nove odredbe putnicima daju pravo da unesu lični predmet u avion „bez dodatne naknade“, što bi moglo da označi kraj nekih dodatnih troškova koje avio-kompanije trenutno naplaćuju za kabinski prtljag.

Parlament je takođe odlučio da će avio-kompanije i dalje moći da nude jeftinije karte putnicima koji odluče da putuju bez ručnog prtljaga. Međutim, još nije potpuno jasno kako će taj sistem formiranja cena izgledati kada nova pravila stupe na snagu.

Promene su deo šire reforme prava putnika u avio-saobraćaju EU, koja obuhvata i pitanja kao što su kašnjenja, otkazivanja letova i naknada putnicima.

Za putnike je najvažnija promena to što bi standardna avionska karta morala da uključuje i lični predmet koji staje ispod sedišta i mali kabinski kofer, umesto da putnici za ovaj drugi komad prtljaga moraju dodatno da plaćaju.

Šta to znači za putnike iz Velike Britanije?

Za britanske putnike ovo nisu tako dobre vesti, jer se nova pravila EU ne bi automatski primenjivala na letove koji poleću iz Velike Britanije.

Jedna od najvećih britanskih avio-kompanija, "easyJet UK", navela je da putnici koji lete iz Velike Britanije neće moći da koriste nova pravila, prema izveštaju organizacije "Which?".

To bi važilo za sve avio-kompanije sa sedištem u Velikoj Britaniji, uključujući "British Airways" i "Jet2".

"easyJet" je saopštio da putnici koji poleću iz Velike Britanije neće imati pravo na besplatan dodatni komad ručnog prtljaga uprkos novim pravilima koja će važiti u Evropi.

Kompanija je navela da će se nova pravila za britanske putnike primenjivati „samo na povratnim letovima iz zemalja EU“.

Ipak, "easyJet" je saopštio da, zajedno sa ostalim britanskim avio-kompanijama, preispituje svoja pravila o prtljagu kako bi se pripremio za trenutak kada evropsko zakonodavstvo stupi na snagu.

Ukratko: ako se ova pravila usvoje u konačnom obliku, standardna karta bi trebalo da uključuje lični predmet i kabinski komad prtljaga do 7 kg, bez dodatne naknade, a primena se očekuje najranije od oktobra 2027.

(EuroNews)

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