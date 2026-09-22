Bernam će u utorak održati svoj prvi sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nije isključio mogućnost da se uvrsti poništavanje Bregzita u sledeći manifest Laburista, preneo je "Gardijan".

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On je ocenio da bi zemlja prvo trebalo da se fokusira na obezbeđivanje bližih trgovinskih veza sa Unijom.

- Ono što sada moramo da uradimo jeste da pređemo na viši nivo u smislu postizanja praktičnog sporazuma koji će dodatno podstaknuti britansku ekonomiju i ta pitanja su suštinska - kazao je Bernam.

Građani UK su na referendumu 2016. godine izglasali da žele izlazak iz EU, a 2020. je ta zemlja zvanično izašla iz Unije.

(Guardian)

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