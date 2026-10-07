Statua visoka dva i po metra delo je danskog umetnika Jensa Galšiota, a prikazuje nagog Trampa sa dugom palicom za golf prebačenom preko ramena, dok ispod njega posrće znatno manja figura čoveka.

Skulptura je presvučena 23-karatnim zlatom i nosi naziv „Narandžasta kuga“, dok je poznata i pod nazivom „Kralj nepravde“. Uz delo je postavljena i poruka koja se odnosi na „Kralja“:

– Učinio bih sve da mu pomognem. Osim što mu neću sići s leđa. Foto: Printskrin/Facebook/CNN international

Galšiot je objasnio da skulptura predstavlja direktnu kritiku Trampove politike i njegovog odnosa prema borbi protiv klimatskih promena.

Skulptura je postavljena u prolazu koji povezuje dve zgrade Evropskog parlamenta i tamo će biti izložena do četvrtka.

Za njeno postavljanje zaslužan je danski poslanik u Evropskom parlamentu Per Klausen, koji kaže da ga eventualna reakcija američkog predsednika ne zabrinjava.

– Ako je neko toliko osetljiv da ne može da podnese da ova skulptura bude izložena u Evropskom parlamentu, onda mu nije mesto na svetskoj sceni – poručio je Klausen.

Tramp se za sada nije oglašavao povodom skulpture. Ovo, međutim, nije prvi put da je Galšiotovo delo izloženo u javnosti, prethodno je predstavljeno u više evropskih gradova, kao i na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama "COP30" u brazilskom gradu Belemu.

(Index.hr)

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