Statua visoka dva i po metra delo je danskog umetnika Jensa Galšiota, a prikazuje nagog Trampa sa dugom palicom za golf prebačenom preko ramena, dok ispod njega posrće znatno manja figura čoveka.

Skulptura je presvučena 23-karatnim zlatom i nosi naziv „Narandžasta kuga“, dok je poznata i pod nazivom „Kralj nepravde“. Uz delo je postavljena i poruka koja se odnosi na „Kralja“:

– Učinio bih sve da mu pomognem. Osim što mu neću sići s leđa.

Foto: Printskrin/Facebook/CNN international

 

Galšiot je objasnio da skulptura predstavlja direktnu kritiku Trampove politike i njegovog odnosa prema borbi protiv klimatskih promena.

Skulptura je postavljena u prolazu koji povezuje dve zgrade Evropskog parlamenta i tamo će biti izložena do četvrtka.

Pročitajte još

Trampova nova saradnica: Sa 24 leta stigla do Bele kuće

Trampova nova saradnica: Sa 24 leta stigla do Bele kuće

12:56

Tramp razmatra bazu nadomak Rusije? Još bi mu je i platili

Tramp razmatra bazu nadomak Rusije? Još bi mu je i platili

10:57

Mask upozorio: SAD će 1.000 posto bankrotirati, rešenje jedno

Mask upozorio: SAD će 1.000 posto bankrotirati, rešenje jedno

08:13

Tramp odobrio prvo vojno pogubljenje streljanjem od Drugog rata

Tramp odobrio prvo vojno pogubljenje streljanjem od Drugog rata

08:34

Za njeno postavljanje zaslužan je danski poslanik u Evropskom parlamentu Per Klausen, koji kaže da ga eventualna reakcija američkog predsednika ne zabrinjava.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MeidasTouch (@meidastouch)

 

– Ako je neko toliko osetljiv da ne može da podnese da ova skulptura bude izložena u Evropskom parlamentu, onda mu nije mesto na svetskoj sceni – poručio je Klausen.

 

 

Tramp se za sada nije oglašavao povodom skulpture. Ovo, međutim, nije prvi put da je Galšiotovo delo izloženo u javnosti, prethodno je predstavljeno u više evropskih gradova, kao i na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama "COP30" u brazilskom gradu Belemu.

(Index.hr)

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Janik Siner saopštio loše vesti!
Sport

Janik Siner saopštio loše vesti!

BONUS VIDEO

#Evropski parlament #predsednik Amerike #Evropski parlament glasanje #Donald Tramp vesti #predsednik Amerike Donald Tramp #Donald Tramp najnovije vesti #Donald Tramp vesti 2026 #Donald Tramp najnovije vesti 2026 #statua golog Trampa #Per Klauzen
Komentari 0
ЛАЖНА ДРЖАВА ДОБИЛА НОВУ ПРЕДСЕДНИЦУ: Изабрана 13 минута после истека рока, претходно усвојен закон о Специјалном суду

LAŽNA DRŽAVA DOBILA NOVU PREDSEDNICU: Izabrana 13 minuta posle isteka roka, prethodno usvojen zakon o Specijalnom sudu