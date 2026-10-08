Blizanci

Blizanci su izvor znanja. Bez obzira na nedaće sa kojima se suočavaju, uvek mogu da se oslone na ono što znaju kako bi ih to izvuklo iz te situacije. Vode računa o svom mentalnom zdravlju. Blizanci uvek moraju da budu mentalno stimulisani. Imaju jedan od najoštrijih umova u Zodijaku i veoma ih je teško slomiti.

Vodolija

Vodolija je sakupljač znanja. Često je prepuna mudrosti i ima smisla za preduzetničke poduhvate. Uvek razmišlja o onome što je čeka u budućnosti i nikada se ne osvrće unazad.

Foto: Depositphotos/graphixmania

 

Jarac

Jarčevi će se najređe slomiti pod pritiskom. Veruju da su neuspehi stepenice ka napretku, a ne prepreke. Životu pristupaju praktično i sistematično. Zato ćete ih retko zateći kako paniče zbog neke situacije ili se opterećuju onim što je moglo da bude.

Devica

Device su izuzetno inteligentne. Mogu da reše gotovo svaki problem. Sve prihvataju smireno, zbog čega je manje verovatno da će mentalno i emocionalno posrnuti. Svesne su sebe i analitične. Šta god da osećaju, uvek će znati kako da se izbore sa tim.

Foto: Depositphotos/inkoly

 

Strelac

Veoma inteligentan i duhovan, Strelac svoju mentalnu snagu pronalazi kroz veru. Ima urođeni dar da veruje univerzumu i smatra da se sve dešava sa razlogom. Kada se suoči sa izazovom, najmanje je verovatno da će se povući. Otvorenog je uma, filozofski nastrojen i uvek spreman da uči.

Škorpija

Škorpija se može pohvaliti emocionalnom otpornošću o kojoj drugi mogu samo da sanjaju. U skladu sa svojom prirodom vodenog znaka, ume da se nosi sa svojim najintenzivnijim emocijama. Zato, bez obzira na to šta joj se nađe na putu, zna kako da se prilagodi promenama i da se direktno suoči sa izazovima.

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