Tinejdžerka je navodno proglašena mrtvom osam sati ranije, dok se nalazila u automobilu sa svojim ocem u Gvatemali, piše britanski "The Sun".

Dramatičan snimak prikazuje devojčicu odevenu u roze majicu kako se budi u kovčegu, dok ushićeni članovi porodice uzvikuju: „Aliluja!“

Neobičan događaj odigrao se nakon što se DŽulejdi onesvestila dok ju je otac, Abraham Iskotojak, vozio u medicinski centar.

Foto: printskrin/x/Plugtvkenya

 

Otac je proglasio mrtvom

Evangelistički pastor odmah je zaustavio automobil i proverio puls i disanje svoje ćerke. Tvrdio je da nije mogao da oseti ni puls ni disanje, zbog čega je zaključio da je preminula, u ranim jutarnjim satima u subotu.

Prema rečima oca, lekar nikada nije potvrdio smrt devojčice, niti je izdata zvanična umrlica.

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Umesto toga, porodica je kupila kovčeg i organizovala bdenje kasnije tog dana, a ožalošćeni su se okupili oko kuće u mestu El Hokote u 14.30 časova.

U jednom trenutku, njena uplakana majka, Lesvija Rios, nagnula se nad kovčeg i primetila pokrete unutra.

– Stalno sam govorila da je živa. Dok sam plakala iznad njenog kovčega, otvorili smo prozorčić i ona se pomerala, probudila se i odjednom sela – rekla je majka lokalnim medijima.

Zapanjeni članovi porodice pomogli su tinejdžerki da izađe iz kovčega, dok se snimak njenog buđenja brzo širio internetom.

„Bilo je to čudo“

DŽulejdi je kasnije ispričala šta je osetila pre nego što je izgubila svest.

– Srce je počelo jako da me boli, osećala sam težinu i onda mi se zacrnelo pred očima, kao da sam se onesvestila. Zahvaljujem Bogu i svojim roditeljima što sam živa. Ruke mi se još uvek tresu, ali već vraćam snagu. Bilo je to čudo – rekla je devojčica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Otac bio ubeđen da mu je ćerka umrla

Devojčicin otac rekao je da je bio potpuno ubeđen da mu je ćerka preminula.

Prema njegovim rečima, DŽulejdi je „jednostavno prestala da postoji“ dok su bili na putu ka medicinskom centru.

– Video sam da više ne diše i nisam mogao da joj osetim puls na zglobovima. Bila je to veoma teška situacija za mene – rekao je on.

Članovi porodice ubrzo su tugu zamenili radošću, a prema navodima medija, devojčica je svesna i oporavlja se kod kuće.

Zdravstvene vlasti Gvatemale nisu komentarisale ovaj neobičan događaj.

Pošto smrt nije bila medicinski potvrđena, nije utvrđeno da je devojčica zaista preminula i potom oživela.

(Sun)

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