1. OVAN - Dve reči: vozač trka. Ovan ne zna za čekanje, smirenost ili "polako i sigurno". Za njega je svaki put Formula 1, a svaki drugi auto – prepreka koju treba preteći. Samo se nadamo da zna kad treba da stane.

2. STRELAC - Strelac ne vozi – on istražuje. Put mu je avantura, a to znači da će često skrenuti pogled sa saobraćajne situacije na zanimljiv bilbord, kafić ili – vevericu. Fokus mu je problem, ali bar se ne živcira.

3. BIK - Bikovi su smireni… sve dok ih neko ne iznervira. Ako im presečete put, pripremite se na pasivnu agresiju i gunđanje do kraja dana. Ipak, više vole da sačuvaju auto nego da izazovu nesreću, pa će na kraju popustiti. Foto: Depozitfoto/peshkova

4. RIBA - Ribe su emotivne, a to znači da ih svaka sitnica može izbaciti iz takta. Tužna pesma na radiju? Suze u očima. Svađa s dečkom? Zaboraviće gde skreću. Voze sigurno, ali ponekad su previše zamišljene da bi bile u potpunosti fokusirane.

5. VODOLIJA - Vodolija voli da eksperimentiše, a to uključuje i saobraćajna pravila. Ako misli da je besmisleno stati na crveno jer "nema nikoga", vrlo je verovatno da će samo produžiti. Genijalac ili hazarder? Zavisi ko pita!

6. RAK - Rakovi ne voze – oni se brinu. O svemu. Hoće li neko izleteti? Da li je put klizav? Da li je možda previše sunca? NJihova defenzivna vožnja je sigurna, ali ponekad frustrira ostale vozače koji čekaju da konačno skrenu. Foto: Depositphotos/anyaberkut

7. VAGA - Vage vole ravnotežu, a to se vidi i u vožnji. Nisu najbrži, ali ni prespori, uvek paze na druge vozače i izbegavaju nepotrebne sukobe. Ako se negde stvori gužva, Vaga će već nekako pronaći način da se izvuče bez stresa.

8. ŠKORPIJA - Škorpija zna šta radi i to mu niko ne može osporiti. Ako želi da bude prvi na semaforu – biće. No, dok god ne krši pravila (a vešto zna gde su granice), niko mu ne može ništa prigovoriti. Samopouzdano i bez straha!

9. LAV - Lav ne vozi – on vlada drumom! Ostali vozači? To su samo podanici u njegovom saobraćajnom kraljevstvu. No, iako voli da bude glavni, zapravo je prilično pažljiv i uvek ostavlja mesta drugima… da mu se dive.

10. DEVICA - Za Devicu, vožnja je stvar preciznosti i reda. Svaki znak, svaka oznaka, svaki propis – sve mora biti ispoštovano! Često će prigovarati zbog drugih vozača, ali barem znate da vas neće dovesti u opasnost. Foto: Depositphotos/stevanovicigor

11. BLIZANCI - Blizanac ima oči svugde! Dok vozi, uspeva i da prati saobraćaj i da sluša radio i komentiše kako su drugi vozači nesposobni. NJegova prilagodljivost čini ga brzim u reakcijama, ali ponekad malo previše opuštenim.

12. JARAC - Ako želite sigurnu i smirenu vožnju, sedite sa Jarcem! NJegova strpljivost i sposobnost planiranja čine ga pravim uzorom na putu. Ne rizikuje, ne divlja, a uvek misli unapred – idealan vozač za duga putovanja!

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