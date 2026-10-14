U Srbiji važi izborni cenzus od tri odsto (uveden 2020. godine), što znači da sve političke opcije koje ostanu ispod te crte ne učestvuju u raspodeli mandata - izuzev stranaka nacionalnih manjina.

Šta se onda dešava sa glasovima "izbornih gubitnika" i da li su oni zaista propali?

Odgovor leži u matematičkom modelu koji je još u 19. veku osmislio belgijski matematičar Viktor D’Ont. NJegov sistem proporcionalne raspodele primenjuje se u Srbiji od obnove višestranačja 1990-ih godina.

Najjednostavnije rečeno, po ovom sistemu glasovi lista koje nisu prešle cenzus uglavnom se prelivaju najjačim političkim opcijama, odnosno onima koje su osvojile najveći procenat glasova. Foto: depositphotos/ginasanders

Pravo na raspodelu poslaničkih mandata imaju samo liste koje osvoje najmanje tri odsto glasova izašlih birača.

Izuzetak su liste nacionalnih manjina, koje u raspodeli učestvuju i ako ne pređu cenzus. NJihovi količnici se u tom slučaju uvećavaju za 35 odsto, što im olakšava ulazak u parlament, iako im ne garantuje mandat. Ako nijedna lista ne bi prešla tri odsto, u raspodelu bi ušle sve opcije koje su osvojile glasove - što je u praksi gotovo nemoguće.

Sama raspodela odvija se po sistemu najvećeg količnika:

Broj glasova svake liste koja je prešla cenzus deli se rednim brojevima od 1 do 250.

Na primer, ako cenzus pređu četiri liste, formira se niz od 1.000 količnika (4 x 250), dok bi u slučaju deset lista taj niz brojao 2.500 količnika.

Svi dobijeni količnici se rangiraju od najvećeg do najmanjeg, a u obzir se uzima samo prvih 250 - koliko ima i mesta u Skupštini. Stranka dobija onoliko mandata koliko se njenih količnika nađe među tih prvih 250.

U retkim situacijama kada dve ili više lista imaju identičan količnik na poslednjem, 250. mestu, odlučujući mandat pripada onoj stranci koja je na izborima osvojila veći ukupan broj glasova.

(MONDO)

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