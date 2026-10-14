Dok planiraju zajednički život, parovi retko žele da razmišljaju o tome šta bi se dogodilo ako brak ne opstane. Predbračni ugovor zato često ostaje u senci romantičnih planova, uz predstavu da je rezervisan za bogate i slavne. Ipak, njegova svrha nije samo zaštita velikog bogatstva, već jasno uređivanje imovinskih odnosa, kako bi se izbegle neizvesnost i moguće nesuglasice u slučaju razvoda.

Predbračni ugovori dugo su se vezivali za filmske priče i brakove bogatih i slavnih. Danas se o njima sve češće govori i kod nas, a pažnju je privukao neobičan spisak pravila koji je jedna žena sastavila za svog budućeg supruga Gorana.

NJeno ime nije poznato, ali sadržaj "ugovora" jeste: u 23 tačke navela je šta očekuje od njega u zajedničkom životu i koja bi pravila trebalo da poštuje u braku.

Uz spisak pravila, u objavi na mreži X stoji i pitanje: "Da li biste potpisali ovakav predbračni ugovor?", uz napomenu autora: "Nažalost, nije šala."

Da li bi potpisali ovakav predbračni ugovor? Nažalost nije šala... https://t.co/bVk3XA99Sl — janemogu (@janemogy) September 14, 2022

Ovo su 23 tačke ugovora koje Goran mora da poštuje u braku:

1. Goran ne sme preći kilažu od 85 kilograma.

2. Goran ne sme dolaziti kući posle 02:00 časa.

3. Goran ne sme svoju suprugu nazivati bivšom suprugom, već isključivo suprugom, bez obzira na to da li borave zajedno.

4. Goran mora biti dostupan svojoj supruzi 24/7.

5. Goran mora odgovarati svojoj supruzi na svaki SMS, kao i na svaki poziv.

6. Goran ne sme boraviti u prisustvu drugarica ili ostalih devojaka.

7. Goran se ne sme viđati sa drugim devojkama i dopisivati se s njima. Sme samo ako je nešto važno za posao.

8. Goran ne sme dovoditi drugarice i devojke na adrese...

9. Goran ne sme boraviti sa drugom X više od jednog časa nedeljno.

10. Goran će vratiti suprugu... do juna meseca 2021. godine.

11. Goran će boraviti sa suprugom, gde će lično stanovati po dogovoru, i dolaziće stalno.

12. Goran će otići u crkvu sa suprugom i zakleti se da će je vratiti kući na adresu... do juna 2021. godine.

13. Goran će za to vreme izvoditi suprugu držeći je za ruku.

14. Goran će svoju suprugu pred ljudima nazivati "ljubavi", "živote", "dušo", "srećo".

15. Goran će izbacivati slike sa svojim sinom i sa svojom suprugom uvek kada ona to želi.

16. Goran će davati na uvid svoj telefon.

17. Goran ne sme imati bilo kakvu ljubavnu aferu sa bilo kojom devojkom.

18. Goran se ne sme ljutiti u prisustvu supruge, kao ni vikati (psovati).

19. Goran se ne sme vraćati radnim danima posle 22 časa.

20. Goran ne sme spavati duže od 11 časova.

21. Goran ne sme konzumirati više od tri čaše alkohola.

22. Goran će imati intiman odnos sa svojom suprugom svaki drugi dan.

23. Goran ne sme imati bilo kakav intimni odnos sa drugim osobama.

Objava je ubrzo postala viralna, a neobičan spisak pravila izazvao je brojne komentare. Pojedini korisnici poručili su Goranu da beži, dok mu je jedan čak ponudio utočište.

"Gorane, brate, ako ti treba mesto gde ćeš da pobegneš, slobodno mi se javi", napisao je jedan korisnik.

"Beži, Gorane, koliko te noge nose! Ova žena nema sve 'daske' u glavi", dodao je drugi.

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(Blic žena)