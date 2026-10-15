Duel Jugoslavije i Hrvatske iz oktobra 1999. godine i danas se prepričava kao jedan od najdramatičnijih i najnapetijih mečeva u istoriji fudbala na ovim prostorima.

Bio je to prvi susret dve reprezentacije posle raspada zajedničke države, a ulog je bio ogroman - plasman na Evropsko prvenstvo. U centru zbivanja bio je i Dejan Savićević, koji je godinama kasnije otkrio detalje iz Zagreba o kojima se tada malo govorilo. Foto: N. Paraušić

Od ogromnih mera bezbednosti i naoružanih policajaca duž puta od aerodroma do hotela, preko vrele atmosfere na tribinama, pa sve do iznenadnog pojavljivanja Severine pred utakmicu - legendarni Genije prisetio se scena koje su mu ostale duboko urezane u pamćenje.

"Došao sam na stadion, a onda je izašla cura lepa kao anđeo!"

Savićević je svoja sećanja svojevremeno podelio u podkastu "Jedan običan podkast sa Milošem Konatarom". Priznao je da je na stadionu "Maksimir" doživeo prizor koji mu je ostao u sećanju - Severina je izašla pred publiku, a Savićević nije ni znao ko je pevačica koja je zabavljala navijače uoči istorijskog duela.

- Bila je fešta. Nisam ni znao ko je ona. Došao sam na stadion, prvih 11 igrača u svlačionici se skida i zagreva, a odjednom izlazi cura lepa kao anđeo. Svi pevaju, ja ne znam nijednu njenu pesmu. Kasnije sam tek čuo da je za Hrvate to popularna pevačica Severina - ispričao je Savićević. Foto: Antonio Ahel/ATA images

NJegova priča oslikava koliko je sve oko te utakmice bilo drugačije od uobičajenog fudbalskog dana. Dok su se igrači pripremali za meč koji je nosio ogroman takmičarski i simbolički značaj, na tribinama se osećala napetost, a u svlačionici i oko stadiona vladala je posebna atmosfera.

Policajci sa kalašnjikovima na svakom koraku

Ipak, ono što je Savićeviću posebno ostalo u sećanju nisu bili samo navijači i događaji na stadionu, već mere bezbednosti koje su pratile reprezentaciju Jugoslavije od dolaska u Zagreb.

- Sećam se obezbeđenja. Takvo obezbeđenje sam imao samo na toj utakmici i jednom u Palermu. Od aerodroma u Zagrebu do hotela, na svakih 200 metara bio je vojnik ili policajac sa kalašnjikovim - prisetio se nekadašnji as.

Prema njegovim rečima, i u samom hotelu bilo je mnogo više policajaca nego ljudi u civilu. Sve je, kako je objasnio, bilo organizovano tako da gostujuća reprezentacija može da se oseća bezbedno i da ne dođe do bilo kakvog incidenta.

Foto: N. Paraušić

Savićević je uveren da je tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman insistirao na tome da obezbeđenje bude na najvišem nivou.

- Tuđman je očigledno dao naređenje za obezbeđenje da bude sve po pe-esu. Hrvatska policija i službe su to uradile za više od desetke. Nije bio tamo jedan problem. Ništa da nam zasmeta - rekao je Savićević.

Dodao je da je i nakon utakmice sve proteklo bez problema. U svlačionicu je tada došao Vlatko Marković, nekadašnji predsednik Fudbalskog saveza Hrvatske, i čestitao jugoslovenskim fudbalerima.

Na terenu varnice, a među igračima – prijateljstvo!

Iako je atmosfera na tribinama bila izuzetno napeta, Savićević tvrdi da među fudbalerima nije bilo neprijateljstva. Mnogi su se poznavali iz klubova za koje su nastupali širom Evrope, pa je njihov odnos bio daleko opušteniji od onoga što se moglo zaključiti na osnovu atmosfere oko utakmice.

- Peđa je igrao sa Šukerom u Real Madridu, a ja sa Bobanom u Milanu. Bilo je dosta tih igrača koji su igrali zajedno u klubovima. Bio je čudan osećaj - objasnio je Savićević.

Posebno je istakao susret sa Zvonimirom Bobanom, kao i pozdravljanje ostalih nekadašnjih saigrača i prijatelja.

- Ja i Boban smo se izljubili, pa Šuker i Mijat, svi koji su se znali iz klubova su se pozdravili. Nije bilo nikakvih problema - dodao je legendarni fudbaler.

Na terenu, međutim, nije nedostajalo uzbuđenja. Jugoslavija je u revanšu u Zagrebu remizirala sa Hrvatskom 2:2, nakon što je prvi susret u Beogradu završen bez golova. Tim rezultatom Jugoslavija je obezbedila plasman na Evropsko prvenstvo 2000. godine.

Za Jugoslaviju su u Zagrebu pogađali Predrag Mijatović i Dejan Stanković, dok su golove za Hrvatsku postigli Alen Bokšić i Mario Stanić. Posebnu pažnju privuklo je isključenje Zorana "Bate" Mirkovića, koji je ušao u sukob sa Robertom Jarnijem, pa su Jugosloveni morali da završe meč sa igračem manje.

Uprkos velikom pritisku i tenzijama koje su pratile ovaj istorijski duel, utakmica je završena bez većih incidenata među igračima.

Purgeru, šta je bilo? Dođi ovamo!

Sve je počelo ispred zagrebačkog hotela "Šeraton", uoči čuvenog okršaja Jugoslavije i Hrvatske 1999. godine.

Dejan Savićević govorio je o atmosferi pred utakmicu i političkim tenzijama, kada ga je iznenada neko sa ulice uvredio.

Usledila je Dejova žestoka reakcija, prepuna psovki i prozivki, a njegovo čuveno "Purgeru, šta je bilo? Dođi ovamo!" preraslo je u kultnu scenu koja se i decenijama kasnije prepričava širom regiona.

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