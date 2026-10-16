Tramp je Zelenskog nazvao „lošim momkom“ i poručio da njegovi potezi nanose štetu ne samo Rusiji već i svetskoj ekonomiji.

– Smatram da je to sramotno. Postoji mnoštvo drugih meta – rekao je Tramp u intervjuu za američku televiziju "Newsmax", posebno kritikujući napade na postrojenja za proizvodnju dizel-goriva.

– Kada napadate rafinerije koje proizvode dizel, koji je potreban nama i celom svetu, ne činite uslugu svetu – naglasio je američki predsednik. Foto: Anna Moneymaker/Getty images/Jim WATSON/AFP/Profimedia

Tramp je govorio u emisiji "Finnerty", u koju se uključio direktno iz Bele kuće.

Tokom razgovora doveo je u pitanje političko vođstvo Zelenskog, kao i njegovu spremnost da rat okonča pregovorima.

– Sa Zelenskim nije dobro sarađivati. On ne želi da postigne dogovor. Govori da želi, ali zapravo to ne želi. Nisam njegov veliki obožavalac. Uništili su tu zemlju – izjavio je Tramp.

Sa Zelenskim je teže raditi nego sa Putinom

Američki predsednik ocenio je da lični odnosi ruskog predsednika Vladimira Putina i Zelenskog predstavljaju jednu od prepreka postizanju mirovnog sporazuma.

– Putin mrzi Zelenskog, a Zelenski mrzi Putina. Kada postoji takva mržnja, teško je bilo šta dogovoriti. Taj rat, međutim, nikada nije trebalo ni da počne – rekao je.

Na pitanje da li očekuje da će sukob biti okončan pre isteka njegovog predsedničkog mandata, Tramp je izrazio uverenje da bi dogovor mogao da bude postignut uskoro.

– Trebalo bi uskoro da se završi. Mislim da obojica zapravo žele da prestane. Ali smatram da je sa Zelenskim teže raditi nego sa Putinom – naveo je.

Tramp se osvrnuo i na mogućnost organizovanja izbora u Ukrajini.

Upitan o predlogu dvomesečnog prekida sukoba kako bi bili održani izbori, kratko je odgovorio:

Trump on Zelensky: Zelensky is not a good guy for us to deal with. They're not going to settle with Zelensky. He doesn't want to settle. He says he wants to settle, but he doesn't. I'm not a big fan of Zelensky. They've destroyed Ukraine. https://t.co/NeM3b7cOGS — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

– Mislim da su izbori potrebni.

Američki predsednik postavio je i pitanje koliko su građani Ukrajine zadovoljni svojim rukovodstvom u uslovima nastavka rata i ruskih napada na stambene objekte.

Pomenuo je intervju sa jednom Ukrajinkom koja je za stradanja i vojne gubitke okrivila Zelenskog.

– Zelenski je uništio našu zemlju – citirao je Tramp njene reči.

Rusija ima prednost u ljudstvu

Tramp je govorio i o odnosu vojnih kapaciteta Rusije i Ukrajine, posebno ističući razliku u broju stanovnika.

Prema njegovoj oceni, Rusija zbog znatno veće populacije raspolaže većim ljudskim resursima i ima mogućnost da podnese značajne vojne gubitke.

S druge strane, smatra da Ukrajina nema dovoljno ljudstva da bi dugoročno mogla da parira Rusiji.

Ipak, američki predsednik priznao je da je Ukrajina dobila naprednu vojnu opremu iz Sjedinjenih Američkih Država.

Tu opremu opisao je kao „najbolju na svetu“.

Spor oko ruskog dizela

Nove Trampove kritike usledile su nekoliko dana nakon neslaganja sa Zelenskim povodom američke najave kupovine ruskog dizel-goriva.

Ukrajinski predsednik taj dogovor nazvao je „poklonom“ Vladimiru Putinu, što je dodatno zaoštrilo odnose dvojice lidera.

Tramp je prethodno na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" objavio da je razgovarao sa ruskim predsednikom i postigao dogovor o isporukama dizela.

– Upravo sam završio veoma uspešan razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Dogovoreno je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a odmah nakon toga i milion tona – napisao je Tramp.

U istoj objavi najavio je i dodatne isporuke.

– S obzirom na stanje njihovih rafinerija, Rusija će u kratkom roku isporučiti još tri miliona tona dizela. Niže cene za Amerikance, posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet. Ovo je veoma velika i važna objava – poručio je američki predsednik.

Prema Trampovim rečima, dogovor bi trebalo da doprinese povećanju ponude dizela i snižavanju cena goriva.

(Index.hr)

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