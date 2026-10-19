Folk pevač Mile Kitić sumirao je utiske o svojim nedavnim nastupima, kolegama sa estrade i porodičnom životu. Pored muzičkih uspeha, pevač se posebno osvrnuo na svoju suprugu Martu Savić, koja se pre nekoliko godina povukla sa javne scene kako bi se posvetila porodici i karijeri njihove ćerke Elene Kitić. Foto: ATA images/A. Ahel

"Posle 'Južnog Vetra' je radila još nekoliko dobrih pesama, odličnu ploču sa Pericom Zdravkovićem. Međutim, ona se povukla, posvetila se meni, mojoj i ćerkinoj karijeri", ispričao je pevač.

Pevač je naglasio da je Martina posvećenost bila od presudnog značaja u periodu kada je njihova ćerka Elena odrastala.

"Marta je mnogo radila sa Elenom, ali ne samo muzički, već i kada je ušla u pubertet, kada je imala 14, 15 godina, tada treba da se radi sa detetom. Ona se povukla iz javnog života i sve se to isplatilo. Imamo jednu divnu familiju", poručio je Kitić i otkrio da se Elena preselila na Avalu. Foto: ATA images/A. Ahel

Kitić se osvrnuo i na nedavni velika koncert u Bugarskoj, gde je sa kolegama Acom Lukasom i Sašom Matićem napunio najveću tamošnju dvoranu.

"Baš je bilo dobro. Arenu u Bugarskoj radim uglavnom svake druge godine, ali nastupam i tamo u klubovima. Bugari me baš vole. Tamo uvek bude dobro. Ovog puta, nisam bio sam. Sa mnom su bili i Aca Lukas i Saša Matić, ali i kada sam sam radio, isto je bila ovako puna dvorana. Bugari mnogo vole našu muziku, slušaju našu muziku. Po nekim anketama, Ceca, Tea Tairović, ja i još neki smo dosta prisutni", otkrio je folker.

Govoreći o ponovnom okupljanju i projektima posvećenim "Južnom vetru", Mile nije skrivao nostalgiju, ali ni žal za kolegama koji više nisu među živima.

"To su neke posebne emocije, nažalost Sinana nema. Žao mi je što nije došla Šemsa, da budemo taj komplet Južnog vetra. To su bila vremena. Bez obzira na to što su to bili pevači koji pevaju dobro, ali to nije to. Original se nikada ne može ponoviti. Bile su to prave emocije, utisak mi je mnogo dobar. Publika se zaželela, što mi je drago, a to dokazuje i Milanče Radosavljević", rekao je Kitić. Foto: ATA images/D. Milenković

Takođe se prisetio i legende narodne muzike Šabana Šaulića i odgovornosti koju sa sobom nose solistički koncerti.

"Šabana su godinama jurili da pravi solističke koncerte, govorio je 'Ma, šta će mi to?'. To je na neki način odgovornost. Bez obzira na to što mi imamo dobre pesme i sigurni smo u sebe, postoji neka psihička odgovornost, kako će biti, šta će, ipak tu masa ljudi dođe", iskren je bio pevač.

Kitić je pohvalio i kolegu Milančeta Radosavljevića, istakavši da je fantastičan uspeh što u 82. godini vraća pravu narodnu muziku na scenu.

"Mnogo mi je drago što je Milanče to uradio i što je vratio pravu, staru muziku. Narod se, izgleda, uželeo takvih manifestacija. Dobra stara pesma će uvek da traje i ostane", zaključio je pevač.

(Kurir)

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