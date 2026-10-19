Halid Muslimović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' se osvrnuo na prijateljstvo sa poznatim etradnim parom Zoricom Brunclik i Mirljubom Aranđelovićem Kemišom. Foto: Antonio Anhel/ATA images

Halid je otkrio da je, kada je došao u Beograd nije imao gde da stanuje, te da je bio podstanar kod Zorice i Kemiša.

- Zorica i Kemiš su posebni, sa njima sam napravio neko posebno prijateljstvo, oni su divni ljudi, bio sam čak i njihov podstanar kad sam došao u Beograd i kad nisam imao gde da stanijem. To je bilo u Krnjači tamo, neke dvehiljadite godine, kad smo radili prvu ploču - rekao je pevač i otkrio kako bira goste za svoje koncerte. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja ne biram goste, nego hitove, volim pevače koji imaju hitove. Kao recimo Haris DŽiović. Takvi mi pevači trebaju, tako će biti i ovog puta, ali nije fora da sada otkrijemo goste - rekao je Halid, a Bojana Lazić otkrila je da je stigla poruka od Zorice i Kemiša koji su ga pozdravili.

- Ja ih sada pozivam da budu moji gosti da uživaju, dobrodošli moji dragi prijatelji. Oni su zaista posebni, ali pozitivno posebni - poručio je Muslimović.

(Kurir)

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