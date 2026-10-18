Sanja Ćajić, supruga pevača Mirka Ćajića, sinoć je nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Orlovače. Pevaču kolege i prijatelji izjavljuju saučešće i reči podrške, a među njima je i porodica Šaulić.

U njihovoj emotivnoj objavi pisalo je:

Foto: Instagram/sanja_homemade_cooking

 

 

- Sa neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše drage Sanje. Mirku, Stefanu izražavamo najdublje saučešće.

Ova dirljiva poruka pridružila se mnogobrojnim oproštajima onih koji u ovim preteškim trenucima pokušavaju da pruže utehu skrhanoj porodici.

Pevač slomljen od bola

Podsetimo, pevač se oglasio za "Blic" i drhtavim glasom kratko poručio:

- Držimo se, kako može da bude. Desilo se sinoć.

Podsetimo, tragedija u kojoj je nastradala Sanja Ćajić dogodila se sinoć na Orlovači, a vest o srmti saopštila je organizacija bliska porodici u emotivnoj objavi na Instagramu:

Foto: Instagram/connect_network_publishing

 

 

- Postoje vesti za koje srce ne želi da poveruje da su istinite. Vesti koje nas ostave bez reči, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje reči utehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promeni zauvek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenutcima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voleli ostaje zauvek. Sanja, neka ti je večna slava i mir.

 

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