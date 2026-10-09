Legendarna pevačica narodne muzike Zorica Brunclik otvoreno je progovorila o teškom zdravstvenom periodu kroz koji je prošla, hospitalizacijama i predstojećoj finalnoj lekarskoj kontroli. Pevačica je otkrila da su je loše analize šokirale, a potom objasnila zašto je odbila pesme inspirisane bolešću.

"Nisam se nadala tome i nisam obraćala pažnju na ozbiljnost situacije uopšte. Jednostavno sam dobila temperaturu, nije mi bilo dobro i legla sam malo, misleći da će to brzo proći. Međutim, kada su mi izvadili analize, one su bile jako loše. Tada sam završila u bolnici — iz jedne bolnice prebačena sam u drugu, pa iz druge u treću... Tek tada sam shvatila da je đavo odneo šalu", ispričala je pevačica. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bliži se konačna lekarska kontrola i Zorica ne krije uzbuđenje i nadu da je najteži period iza nje

"Uskoro idem na tu finalnu kontrolu, gde čekam pečat da je sve u redu. Uzbuđena sam! Težak i dug period je iza mene. Jutros baš sedimo Miroljub i ja, pijemo kafu i kažem mu: 'Samo da dobijemo odgovor da je sve u redu i napravićemo žurku'”, otkrila je Zorica.

Dok se oporavljala, kompozitori su joj slali nove pesme, ali je neke izričito odbila.

"Nakon svega što se pročulo, kompozitori su počeli da pišu tematske pesme o toj mojoj situaciji. Ja sam to odbila — ne želim da me išta podseća na to. Miroljub je u međuvremenu rasturio i počeo da renovira studio, a čim završi, ulazim i krećem da pevam pesmu po pesmu”, objasnila je folkerka. Foto: ATA images/A. Ahel

Nakon što završi sa zdravstvenim kontrolama, planira da se posveti organizaciji velikog solističkog koncerta.

"Nakon 51 godine na sceni, pola svojih pesama sam i zaboravila. Dosadilo mi je da pevam uvek isti repertoar i želim da ga osvežim novim pesmama za koncert koji planiramo. Čim završimo ovu kontrolu, preuzimamo kontrolu nad celom situacijom oko koncerta”, zaključila je Zorica Brunclik za domaće medije.

(Pink)

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