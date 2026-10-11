Nedavno se vratila poslovnim obavezama, a sada je otkrila kako teče ceo proces oporavka.

- Dugo nisam smela da jedem ljuto, a onda sam prekjuče samo malo probala i jela sam prvi put sladoled. Šećer smem, ali sladoled ne i ništa hladno - rekla je Zorica i dodala: Foto: ATA images/A. Ahel/Depositphotos/vilevi

- Nisam smela da pipam ništa hladno i celo leto sam pila samo toplo. Nismo bili na moru, terapije su bile u toku. Nismo nigde išli, nećemo ni na zimu, ali se nadam da sledeće leto možemo. Imamo sve gde bismo otišli na drugom mestu. Mi sad imamo želju da obuđemo Srbiju, jer smo sve svetske destinacije prošli. Želja mi je još da idemo u Kinu - priznala je Zorica, a njen suprug se nadovezao:

- Sve smo prošli od Austalije do Meksika, samo još Kina - rekao je Kemiš.

- Ja sam bila i u Africi, Miroljub nije hteo jer je imao neke obaveze oko studija. Nije hteo da pomeri jer je obećao tom pevaču da će ploča da izađe - dodala je Zorica.

Foto: ATA images/A. Ahel

O počecima borbe

Voditeljka emisije "Premijera - vikend specijal", Bojana Lazić, pitala je Zorivu o detaljima borbe.

- Ko je bio u većem strahu kad se sve otkrilo? Ko je glumio da je više hrabar? - pitala je Bojana.

- Svi su glumili, ja nisam znala da imam kancer. Svi su znali sve. Doktor kad me je drugi opet operisao i rekao: "Sad je rak pod kontrolom nemoj da brineš" ja samo što se nisam srušila. Perifernim vidom sam videla da ne reaguju kao što treba kad se sazna tako strašna vest. Ja sam onda shvatila da su svi znali i da im je bilo teško da se odnose prema meni kao da sam zdrava - rekla je ona i još otkrila: Foto: ATA images/A. Ahel

- Miroljubov dah me je budio jer je gledao da li dišem. Oni su to od mene krili od marta do maja - ispričala je Zorica Brunclik.

- Još i ranije - dodao je Kemiš.

- Mislila sam da je upala debelog creva i da nije reč o operaciji. Ja sam samo jednom otkazala koncert za 50 godina, a ovo je bio drugi put. Ja sam rekla da me poprave i da idem da otpevam koncert, a on je rekao: "Samo preko mene mrtvog" - izjavila je Zorica Brunclik u emisiji.

(Telegraf.rs)

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