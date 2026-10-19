Učesnici protesta u Tirani upali su danas u Apelacioni sud i oštetili infrastrukturu, nakon čega ih je intervenisala policija koja je upotrebila suzavac i iz zgrade izbacila i uhapsila pojedince.

Na video-snimcima vidi se da je oglasna tabla u dvorištu suda razbijena, a u samom sudu vide se razbijeni prozori i razbacani predmeti, piše albanski "Juronjuz" i dodaje da su se u zgradi suda u trenutku upada demonstranata, odvijala ročišta. Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

Demonstranti su od suda otišli ka Ministarstvu spoljnih poslova, gde je došlo do novog sukoba sa policijom.

Sukob s policijom ispred sedišta partije

Prethodno, učesnici su se skupili ispred Ministarstva obrazovanja gde su postavili kante za smeće kao barikade, a zatim otišli do sedišta Socijalističke partije. Ispred tog ministarstva takođe je došlo do sukoba, kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem.

Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

Na mesto događaja policija je rasporedila cisternu sa vodom i dva policijska kombija, a "Albanijan post" piše da je policija upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Plamen zahvatio zgradu opštine

Protesti se održavaju i u drugim albanskim gradovima, a situacija je eskalirala i u Kurbinu gde su demonstranti bacali Molotovljeve koktele od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine i gde je policija morala da primeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Albanian class protests escalate further without the mainstream paying much attention https://t.co/wSpOvfcDVZ — The Gulag (@WelcomeTheGulag) October 19, 2026

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gde su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima. U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici.

Šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Marko Tarkvinio, i stalni izvestilac za tu zemlju, Andreas Šider osudili su nasilje, napade na institucije i oštećenje imovine, istovremeno pozivajući na suzdržanost i dijalog.

Sedmi dan protesta, Rama najavio oštre mere

U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku. Foto: Daniel Gnap/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vreme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje i najavio je oštre mere protiv svih koji su umešani u nasilje tokom protesta.

(Tanjug)