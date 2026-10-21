Pevać Miki Mećava postao je otac u 64. godini nakon što je njegova nevenčana supruga na svet donela devojčicu.

Dok se o njegovom privatnom životu godinama malo znalo, Miki je, po svemu sudeći, u tišini uživao u ljubavi i sreći, a da pritom nije želeo da svoju intimu deli sa javnošću.

Pevač je uspešno čuvao svoju ljubavnu priču daleko od znatiželjnih pogleda, pa su samo njegovi najbliži prijatelji znali da je emotivno ispunjen i da u njegovom životu postoji žena sa kojom je pronašao sreću.

Foto: V. Danilov

Dok su mnogi nagađali šta se dešava iza zatvorenih vrata, Miki je svoj privatni svet držao podalje od medija, a sada je stigla i najlepša potvrda njegove porodične sreće.

Iako je već u godinama kada mnogi razmišljaju o mirnijem životu, Mećava je dobio priliku da ponovo prolazi kroz sve čari roditeljstva. Sa 64 godine već ima troje unučadi, a dolazak devojčice u porodicu doneo mu je potpuno novu radost. Tako je, pored uloge dede, dobio i ulogu oca, što je posebno iznenadilo one koji nisu ni znali da pevač očekuje prinovu. Foto: ATA images/A. Ahel

Među prvim kolegama sa estrade koji je saznao radosne vesti bio je Era Ojdanić, koji je opisao trenutak kada je pozvao kolegu:

- Jao, ljudi moji, toliko sam srećan zbog Mikija! Ja sam ga zvao da mu čestitam rođenje unuka, a on mi kaže: "Pa to mi je ćerka!" Neka su živi i zdravi i srećni. Boga mi, mlada je dosta mlađa od njega i tako treba. Ona je jedna fina gospođa, kulturna i mnogo lepa, samo ću vam to reći - rekao je on za Kurir.

BONUS VIDEO: