Rusija planira da 2027. godine započne izgradnju novog brodogradilišta u Murmansku, vrednog 815 miliona dolara, koje će služiti za održavanje sve veće flote plutajućih nuklearnih elektrana. Moskva na taj način nastoji da ojača svoju nuklearnu energetsku infrastrukturu na Arktiku i promoviše ovu tehnologiju na stranim tržištima.

Kako je 20. oktobra objavio "The Barents Observer", kompanija Energoflot Murmansk, podružnica ruskog državnog Rosatoma, traži izvođača radova za izgradnju brodogradilišta koje će se nalaziti na istočnoj obali Kolskog zaliva, severno od postojeće baze Atomflota, u kojoj je smeštena ruska flota ledolomaca na nuklearni pogon. Foto: Patrick Dieudonne / robertharding / Profimedia

Vrednost projekta procenjuje se na 65 milijardi rubalja, odnosno približno 815 miliona dolara, a obuhvataće pristaništa za plutajuće nuklearne elektrane, instalaciju opreme, komunalnu infrastrukturu, kao i nove drumske i železničke veze.

Četiri nove elektrane za rudarski kompleks na Arktiku

Rusija trenutno koristi jednu plutajuću nuklearnu elektranu, "Akademik Lomonosov", koja od 2020. godine snabdeva električnom energijom grad Pevek na ruskom Dalekom istoku.

Međutim, Moskva se priprema za značajno proširenje svoje flote. Druga plutajuća nuklearna elektrana, opremljena snažnijim reaktorima, trenutno se oprema u Baltičkom brodogradilištu u Sankt Peterburgu, dok su još tri jedinice u razvoju, a njihovi trupovi se grade u Kini.

Sve četiri nove elektrane namenjene su snabdevanju električnom energijom rudarskog kompleksa Baimski, u kojem se eksploatišu bakar i zlato, a koji se nalazi u ruskom arktičkom regionu, približno 400 kilometara u unutrašnjosti od Peveka. Foto: Profimedia

Iako se plutajući nuklearni reaktori mogu dopunjavati gorivom na lokacijama na kojima rade, za veće radove na održavanju i popravkama neophodna su specijalizovana pristaništa.

Prema navodima izveštaja, nijedno postojeće brodogradilište duž ruskog Severnog morskog puta ne može da primi plovila ovih dimenzija, zbog čega Murmansk predstavlja ključnu lokaciju za realizaciju projekta.

Rosatom pregovara sa više zemalja, ali ugovora još nema

Pored proizvodnje električne energije za domaće potrebe, Rosatom nastoji da plutajuće nuklearne elektrane ponudi i međunarodnim kupcima.

U aprilu je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio da su pregovori sa Indonezijom o potencijalnoj izgradnji plutajuće nuklearne elektrane ušli u završnu fazu.

Rusija je o sličnim projektima razgovarala i sa Brazilom, Argentinom, Malezijom i Kubom. Foto: Myron Standret/Alamy/Profimedia

Uprkos ovim ambicijama, Rosatom još nije uspeo da obezbedi prvi međunarodni ugovor za izgradnju plutajuće nuklearne elektrane.

Ranije je procurela interna prepiska koja je ukazala na navodna kašnjenja, finansijske nepravilnosti i optužbe za korupciju u vezi sa Rosatomovim projektom nuklearne elektrane Pakš II u Mađarskoj, što je otvorilo pitanja o sposobnosti ruske državne korporacije da realizuje velike projekte nuklearne infrastrukture u inostranstvu.

(Kurir/United24media)