Zbog takvih okolnosti sve veći broj ljudi je prinuđen da traži alternativna rešenja za stanovanje.

Male, funkcionalne i cenovno pristupačne nekretnine postaju odgovor na potrebu za sigurnim krovom nad glavom, bez dugoročnih dugova i finansijskog pritiska. Umesto luksuza i viška prostora, fokus se pomera na praktičnost, održivost i dostupnost.

"Prelepo i jeftino"

Jutjub kanal "Heads of Estate & Renovation" objavio je video "Kupili smo jeftinu malu kuću koja se napravi od brodskog kontejnera iz Kine… i odlična je", koji je izazvao veliku raspravu. Foto: Jutjub printskrin/Heads of Estate & Renovation

U pitanju je mala montažna kuća koja se transportuje u obliku kontejnera. Sastavlja se kada stigne na lokaciju, a sastoji se od skromnog enterijera – dnevne sobe, kuhinje, kupatila i spavaće sobe.

"Prelepo i jeftino", kažu autori videa koji su pokazali i kako izgleda život u kući nakon godinu dana.

Stanar tvrdi da nema zamerki. Kuća je suva, zvučno izolovana i zadovoljan je svojim životom. U komentarima ispod videa pojavilo se mnogo komentara. U jednom čovek opisuje svoje iskustvo sa kupovinom montažnih kuća iz Kine.

"Uštedeo sam hiljade dolara"

- Kupio sam četiri jedinice proširive kontejnerske kuće dimenzija 12,2 metra dužine i 6,1 metar širine, sa lučnim zabatnim krovom i poluzatvorenim prednjim tremom, za naš porodični kamp površine oko 283 hektara. Dve jedinice imaju dve spavaće sobe, a druge dve imaju tri spavaće sobe. Cena po jedinici bila je 12.000 američkih dolara (oko 10.200 evra), bez uvoznih poreza, carina, državnih poreza itd., uz dodatnih 10.000 dolara (8.500 €) za transport iz fabrike u Kini do mog imanja na istočnoj obali SAD-a, tako da je ukupna cena iznosila 27.000 dolara (22.950 €) po jedinici. Vidim da se mnoge takve kuće pojavljuju kod američkih distributera po cenama koje počinju od 80.000 USD (68.000 €) pa sve do 185.000 USD (157.250 €).

Uštedeo sam hiljade dolara kupovinom direktno od proizvođača, čak i uz uvozne takse i transport koji su u višem cenovnom rangu. Od 2024. godine ne postoji nijedan proizvođač van Kine koji pravi ove jedinice. Da, postoje američke i evropske firme koje ih dodatno prilagođavaju spoljnim krovovima, oblogama, tremovima i slično. Međutim, što se tiče samog kontejnerskog modula, on se u potpunosti proizvodi u Kini.

"Planiram da preuredim montažnu kuću"

Jedna žena iz Australije kaže da i njena porodica živi u jednoj od ovakvih kuća jer im je nova kuća uništena u božićnom tornadu 2024. u Kvinslendu.

- Našu smo platili samo 22.000 dolara. Jedino što treba uraditi jeste zaptiti sve ivice vodootpornim silikonom jer znaju da prokišnjavaju, ali osim toga su stvarno odlične. Srećom, za nekoliko nedelja moći ćemo da se vratimo u glavnu kuću, pa planiram da preuredim ovu montažnu, premestim stvari i ponovo je dekorišem.

Foto: Jutjub printskrin/Heads of Estate & Renovation

Druga upozorava kritičare ovakvih stambenih jedinica da u svakom većem gradu u SAD stotine ljudi žive u šatorima.

- Mnogi drugi žive u automobilima, a još više njih plaća kiriju daleko iznad svojih mogućnosti jer su im jedine alternative upravo gore navedene opcije.