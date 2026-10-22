Merc je tokom diskusije na konferenciji Berlin Global Dialogue u Berlinu ocenio da pokušaji Rusije da destabilizuje nemačko i evropsko društvo predstavljaju njegovu najveću zabrinutost, prenosi Ukrinform.

- Moja najveća briga trenutno nije naša ekonomija, Evropska unija, Amerika ili Kina. Moja najveća briga je uticaj Rusije na naše društvo i način na koji uspeva da destabilizuje naša društva - izjavio je Merc.

Prema njegovim rečima, ruske hibridne pretnje su očigledne i prevazilaze informacije kojima raspolažu obaveštajne službe.

Germany’s Chancellor Merz: My biggest concern at the moment is not our economy, is not the European Union, is not America, is not China. My biggest concern is the impact of Russia on our society and how they are succeeding in destabilizing our societies. https://t.co/hUKtJ0yaGd — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

- Iskreno govoreći, nema ničeg tajnog u pretnjama iz Rusije sa kojima se suočavamo - rekao je nemački kancelar.

Merc je kao primere naveo napade na nemačku infrastrukturu, ometanje interneta i komunikacionih sistema, kao i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.

- To se dešava svakog dana. Ometanje naših internet sistema, naših komunikacionih sistema, svakog dana naglasio je kancelar. Foto: Profimedia

Merc je pozvao na jačanje otpornosti Nemačke na takve napade i istakao da društvo mora da razume razmere pretnje.

- Po mom mišljenju, naši građani i dalje potcenjuju ovu veliku pretnju našem društvu - rekao je on.

Nemački kancelar naglasio je da nije reč samo o bezbednosti Nemačke, već i o napadu na evropski politički poredak.

- Ovo nije samo rat u Ukrajini. Ovo je fundamentalni napad na celokupan politički poredak koji smo izgradili nakon 1990. godine - izjavio je Merc, prenosi Srbija danas.

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