Merc je tokom diskusije na konferenciji Berlin Global Dialogue u Berlinu ocenio da pokušaji Rusije da destabilizuje nemačko i evropsko društvo predstavljaju njegovu najveću zabrinutost, prenosi Ukrinform.

- Moja najveća briga trenutno nije naša ekonomija, Evropska unija, Amerika ili Kina. Moja najveća briga je uticaj Rusije na naše društvo i način na koji uspeva da destabilizuje naša društva - izjavio je Merc.

Prema njegovim rečima, ruske hibridne pretnje su očigledne i prevazilaze informacije kojima raspolažu obaveštajne službe.

- Iskreno govoreći, nema ničeg tajnog u pretnjama iz Rusije sa kojima se suočavamo -  rekao je nemački kancelar.

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Merc je kao primere naveo napade na nemačku infrastrukturu, ometanje interneta i komunikacionih sistema, kao i napad dronom na aerodrom u Lajpcigu.

- To se dešava svakog dana. Ometanje naših internet sistema, naših komunikacionih sistema, svakog dana  naglasio je kancelar.

Foto: Profimedia

 

Merc je pozvao na jačanje otpornosti Nemačke na takve napade i istakao da društvo mora da razume razmere pretnje.

- Po mom mišljenju, naši građani i dalje potcenjuju ovu veliku pretnju našem društvu - rekao je on.

Nemački kancelar naglasio je da nije reč samo o bezbednosti Nemačke, već i o napadu na evropski politički poredak.

- Ovo nije samo rat u Ukrajini. Ovo je fundamentalni napad na celokupan politički poredak koji smo izgradili nakon 1990. godine - izjavio je Merc, prenosi Srbija danas.

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