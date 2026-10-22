On je na pitanje novinara u Beloj kući o tome kako je Rusija oslobodila Amerikanca Stivena Habarda, rekao da je to rezultat direktnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Pitao sam da li mogu da puste Stivena Habarda, i on je sada na putu kući. Zauzvrat nisam dao ništa", rekao je Tramp.

Na pitanje da li je bilo prikladno što je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof pohvalio Putina kao "humanitarca", Tramp je odgovorio da je to bilo "u tom konkretnom kontekstu",i dodao da on sam "ne bi zauzimao stranu". Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tramp je uoči početka svog drugog mandata 2025. tvrdio da može da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata.

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