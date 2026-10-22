On je na pitanje novinara u Beloj kući o tome kako je Rusija oslobodila Amerikanca Stivena Habarda, rekao da je to rezultat direktnih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Pitao sam da li mogu da puste Stivena Habarda, i on je sada na putu kući. Zauzvrat nisam dao ništa", rekao je Tramp.

Na pitanje da li je bilo prikladno što je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof pohvalio Putina kao "humanitarca", Tramp je odgovorio da je to bilo "u tom konkretnom kontekstu",i dodao da on sam "ne bi zauzimao stranu".

Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

Tramp je uoči početka svog drugog mandata 2025. tvrdio da može da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata.

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
Sport

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu
Sport

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"Kijev bi pao za dan da nije bilo glupog ruskog generala"

"Kijev bi pao za dan da nije bilo glupog ruskog generala"

15:17

Ruski tankeri uskoro kreću za SAD: Nose 40.000 tona goriva

Ruski tankeri uskoro kreću za SAD: Nose 40.000 tona goriva

13:26

Ko je stopirao UKR dronove? Pentagon negira, optužuju Maska

Ko je stopirao UKR dronove? Pentagon negira, optužuju Maska

10:43

"Pariz će vrlo brzo postati muslimanski grad!"

"Pariz će vrlo brzo postati muslimanski grad!"

11:57

#Vladimir Putin #SAD vesti #Rusija vesti #Donald Tramp #rat u Ukrajini #Ukrajina vesti #Amerika vesti
Komentari 0
Након повратка Иванића и Катија, ево шта је Алберт Ријера урадио пред Копенхаген

Nakon povratka Ivanića i Katija, evo šta je Albert Rijera uradio pred Kopenhagen