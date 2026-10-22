Sin Vedrane Rudan, Slaven Hrvatin, prvi put je govorio o njenoj borbi sa teškom bolešću i poslednjim danima života. Inače, uskoro će biti objavljena i njena poslednja knjiga "Kao da me ima" u kojoj su sabrani njeni najbolji tekstovi iz prethodnih tridesetak godina.

O tome kako je nastala knjiga i kako je bilo živeti i raditi s Rudan, za NIN je govorio njen sin Slaven Hrvatin, koji se inače retko pojavljuje u medijima.

Kad joj je početkom 2026. predložio da urade ovakvu knjigu, motiv mu je bio da makar malo skrenu misli s teške bolesti s kojom se već borila dve godine. Foto: ATA images/A. Ahel

“Još uvek mi je teško proceniti kome sam heo skrenuti misli s bolesti, sebi ili njoj. Neko vreme sam joj hteo predložiti da napravimo kolekciju ‘Best of Vedrana Rudan’. Oklevao sam jer mi je bilo glupo mami koja prolazi hemioterapije spominjati novi projekt. Ali bilo joj je dosadno stalno odgovarati na pitanja kako se oseća i koje tretmane prolazi, pa mi je u razgovoru izletelo: ‘Imam jednu ideju za knjigu…’ Prihvatila je, bacio sam se na posao i zacrtao si da želim da vidi barem prvu verziju knjige. Drago mi je da sam uspeo i da je bila zadovoljna izborom”, priča Hrvatin. Foto: Milena Anđela

O svojoj borbi s neizlečivim rakom, odnosno o onome s čime se suočavala, Rudan je pisala na svom blogu. I u teškim momentima pisanje joj je mnogo značilo.

“Mami je pisanje bilo sve. Kada se razbolela i više nije mogla pisati za radnim stolom, tekstove je pisala u telefomu. LJude kao što je ona ne možete motivisati da pišu, možete ih jedino sprečiti u tome”, kaže njen sin.

“Mama kao mama, kroz godine mi je davala puno dobrih saveta. Ja sam ih kao pravi sin ignorisao. Da sam ih poslušao, bio bih sličniji njoj: srećniji, opušteniji i s nekoliko otkaza. Najbolji savet koji mi je dala je da u svemu što radim tražim da me se plati, a ako me se već plaća, da tražim više. Možda ću ga jednom poslušati”, kaže Hrvatin.

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