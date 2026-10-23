On je u emisiji "Newsnight" britanskog BBC-ja rekao da razume da diplomate tokom pregovora ponekad smatraju da moraju da budu ljubazne prema domaćinu sa kojim razgovaraju.

- Ali moram da kažem da postoji veoma jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa i ne bi trebalo da imamo nikakve sumnje u to da je Vladimir Putin hladnokrvni ubica - rekao je britanski ministar odbrane.

Na pitanje da li time optužuje SAD za popuštanje Rusiji, Striting je rekao "ne treba hraniti krokodila.

- Ali moram da kažem da postoji veoma jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa. Ne bi trebalo da imamo nikakve sumnje u to da je Vladimir Putin hladnokrvni ubica - rekao je on.

BBC pojašnjava da ta izjava predstavlja aluziju na reči bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila o neutralnim državama u ranoj fazi Drugog svetskog rata.

Čerčilu se najčešće pripisuje izreka: "Onaj ko popušta jeste čovek koji hrani krokodila nadajući se da će njega pojesti poslednjeg".

Vitkof je tokom nedavne posete Moskvi pohvalio Putina zbog oslobađanja američkog penzionisanog nastavnika Stivena Habarda, koji je bio u ruskom pritvoru od 2022. godine i nazvao ruskog predsednika "humanistom".

- Predsednik (SAD Donald Tramp) vam upućuje zahvalnost, a zahvaljuje vam i cela naša nacija zbog Stivena Habarda. Zahvaljujući vama, on se vraća svojoj porodici - rekao je Vitkof Putinu tokom sastanka koji je emitovala ruska televizija.

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