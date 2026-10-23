On je u emisiji "Newsnight" britanskog BBC-ja rekao da razume da diplomate tokom pregovora ponekad smatraju da moraju da budu ljubazne prema domaćinu sa kojim razgovaraju.

- Ali moram da kažem da postoji veoma jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa i ne bi trebalo da imamo nikakve sumnje u to da je Vladimir Putin hladnokrvni ubica - rekao je britanski ministar odbrane.

Na pitanje da li time optužuje SAD za popuštanje Rusiji, Striting je rekao "ne treba hraniti krokodila. 

- Ali moram da kažem da postoji veoma jasna granica između popuštanja i mirovnog procesa. Ne bi trebalo da imamo nikakve sumnje u to da je Vladimir Putin hladnokrvni ubica - rekao je on.

BBC pojašnjava da ta izjava predstavlja aluziju na reči bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila o neutralnim državama u ranoj fazi Drugog svetskog rata.

Pročitajte još

Putin poslao poruku Melaniji: Zamolio Vitkofa da joj prenese

Putin poslao poruku Melaniji: Zamolio Vitkofa da joj prenese

09:25

"Rat u Ukrajini može da preraste u veliki evropski rat"

"Rat u Ukrajini može da preraste u veliki evropski rat"

08:39

"Uveren sam, Rusija i Ukrajina mogu da postignu dogovor"

"Uveren sam, Rusija i Ukrajina mogu da postignu dogovor"

07:27

Šta će se desiti ako Zelenski odbije Trampov plan?

Šta će se desiti ako Zelenski odbije Trampov plan?

09:32

Čerčilu se najčešće pripisuje izreka: "Onaj ko popušta jeste čovek koji hrani krokodila nadajući se da će njega pojesti poslednjeg".

Vitkof je tokom nedavne posete Moskvi pohvalio Putina zbog oslobađanja američkog penzionisanog nastavnika Stivena Habarda, koji je bio u ruskom pritvoru od 2022. godine i nazvao ruskog predsednika "humanistom".

- Predsednik (SAD Donald Tramp) vam upućuje zahvalnost, a zahvaljuje vam i cela naša nacija zbog Stivena Habarda. Zahvaljujući vama, on se vraća svojoj porodici - rekao je Vitkof Putinu tokom sastanka koji je emitovala ruska televizija.

HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)
Sport

HAOS NA DERBIJU! Tuča, požar i ulazak policije (VIDEO)

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
Sport

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!

BONUS VIDEO

#Vladimir Putin #Rusija vesti #Velika Britanija vesti #Rusija i Velika Britanija #Velika Britanija i Rusija
Komentari 2
Кошаркашки свет је затечен! Никола Јокић ово не памти

Košarkaški svet je zatečen! Nikola Jokić ovo ne pamti