O ljubavi Srne Lango i glumca Irfana Mensura oduvek se pričalo.

Pogotovo jer su oboje pre stupanja u brak imali decu sa bivšim partnerima, Srna sina Aleksu, a Irfan sina Filipa.

Zajedno su dobili sina Pavla, a njihova ljubavna priča je i nakon razvoda nastavila da intrigira javnost. Foto: ATA images

Po tom pitanju glumica je u emisiji "Magazin In" svojevremeno izjavila:

- Imala sam dva divna braka i imam dva divna bivša muža. Trenutno nemam trećeg, ali, Bože moj, ne znam šta nije jasno - začuđeno je izjavila Srna, pa dodala da joj razvod nije zadao velike traume.

- Nisam izašla istraumirana. Problem često leži u izboru partnera, naročito kada imaš 16 godina i zaljubiš se u pogrešnu osobu. Ja sam se sa 16 zaljubila u idiota, ali kasnije sam naučila da biram kvalitetne ljude.

Iako brak nije opstao, koliko god da je trajalo, bilo je divno. Birala sam ljude sa kojima mogu i da se razvedem kvalitetno.

Podsećamo, Srna Lango i Irfan Mensur razveli su se nakon sedamnaest godina braka, a tačan razlog zbog kog su se odlučili na ovaj korak nikada nisu izneli pred javnost.

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