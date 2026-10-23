Volodimir Zelenski je verovatno već pripremio sebi put za bekstvo, prema rečima vojnog analitičara i penzionisanog pukovnika američke vojske Lorensa Vilkersona, koji je govorio na Jutjubu.

„Da li će uspeti da pobegne, to je sasvim druga stvar. Ali bojim se da ćemo se jednog dana probuditi i da će Zelenski nestati bez traga“, citira ga RIA Novosti.

Ranije, tokom intervjua sa britanskim TV voditeljem Stivenom Bartletom, Volodimir Zelenski se žalio na nedostatak sna. Foto: Depositphotos/Oleksandr_Gusev

Takođe je učešće u pregovorima nazvao kompromisom sa strane Ukrajine.

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