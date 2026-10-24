Ova vest rastužila je mnoge, pogotovo obožavaoce filmskog serijala “Žikina dinastija”, u čijem nastavku je trebalo da se nađe i to u ulozi čuvene Marije. O povratku na veliko platno govorila je u poslednjem intervjuu za “Blic”, samo nekoliko meseci pred smrt.

Rialda je ovom prilikom govorila o ovom angažmanu, koji nažalost nije dočekala, a onda progovorila o glumi kao životnom pozivu, ali i kolegama.

- Ja volim da se igram. Ne moram ovo da radim. Moram samo da umrem. Možda sam ranije plašila ljude s pohotljivošću za igrom i radoznalošću da vidim šta će poroditi proizvodnja iskustva. Vremenom se produbila empatija za ljude koje moja volja za igrom tera u povlačenje i predrasudu. Postujem i “da” i “ne” kao legitimne odgovore. Podelu karata ne biram, ali lepo je ako se odigra dobra partija. Foto: Jutjub printskrin/dami1622

Budući da je decenijama unazad živela i radila u Londonu, ovom prilikom je otkrila koliko joj je nedostajao Beograd.

- Rodni grad je situacija u vremenu i prostoru. Nepromenljiva datost. Živela sam i radila u različitim zemljama i gradovima. U njima sam se rađala, porađala, odumirala i menjala. Svuda pođi, sebi dođi.

Podsećamo, Rialda Kadrić iznenada je preminula 25. januara 2021. godine na ulici u Atini, baš kao što je okončala i njena majka 1991. godine. Glumica je o ovom potresnom događaju pričala svojevremeno tokom gostovanja u jednoj emisiji na RTS-u.

- Tog 16. januara 1991. godine moja majka je iznenada preminula na ulici u Beogradu, rat u Jugoslaviji se širio, i rešila sam da ostanem u Londonu i počnem neki novi život - ispričala je glumica pre nekoliko godina. Foto: Jutjub printskrin/Van Alexio

Rialda Kadrić Šebek se, inače, godinama uspešno bavila psihoterapijom. Po završetku gimnazije upisala studije Svetske književnosti u Beogradu. Kako bi usavršila znanje engleskog jezika 1984. godine je prvi put boravila u Londonu. Put ju je ponovo odveo u englesku prestonicu dve godine kasnije, ali tada je ostala više od 30 godina. U međuvremenu se preorjentisala na psihologiju te postala licencirani psihoterapeut.

Kada je reč o glumi, sredinom sedamdesetih bila je na vrhuncu slave, iako je tada imala nepunih 14 godina. Film “Lude godine” (deo “Žikine dinastije”) doneo joj je nemerljivu popularnost.

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