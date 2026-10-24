Meštanin Preljine, Dragan Nikolić, koji je po zanimanju grobar, bio je višegodišnji prijatelj pokojnog pevača, te je svojevremeno otkrio u kakvom mu je sećanju ostao Topalović.

- Naišli ste na pravog čoveka, koji će vam sve ispričati o našem Dolu. Mnogo je voleo da dolazi ovde u kafanu i da igra domine. Kocka mu je bila veliki porok. Obožavao je da popije rakijicu, pivo nije voleo. Dole je naš idol, simbol Preljine. Naš jedini pevač koji je otišao odavde i uspeo u belom svetu. Dobrivoje je držao gore na svom imanju i ovce jedno vreme, pa sam mu kosio livadu i balirao. Imao je dosta zemlje. Plaćao mi je sve to redovno, do jedno godinu dana pred smrt. Onda je to izdao nekom čoveku iz komšiluka na kraju. Bili smo jako bliski, iako je bio dosta stariji od mene. Poslednjih dana pred smrt nisam ga viđao, ali smo svi znali da je loše i pitanje dana je bilo kada će preminuti - rekao nam je grobar na početku, a sve je potvrdila i konobarica, kojoj je takođe ostao u najlepšem sećanju.

Pevačeva porodica ne živi u Preljini

Nikolić je otkrio i da li Topalovićeva porodica dolazi u Preljinu posle njegove smrti. Foto: D. Mišić

- NJegova supruga, ćerka i unuk ne žive ovde. Oni su u Beogradu, a ovde dođu početkom juna, pred pomen Dobrivoju. Budu tu oko mesec dana i onda dođu u septembru na njegov rođendan, kad je pevačka smotra "Dani Preljine" njemu u čast u dvorištu osnovne škole. Ana Bekuta, Vera Matović, njegov kum Miroslav Ilić, Radiša Urošević, Miša Mijatović, Aca i Bilja Ilić tad redovno dođu i ispoštuju ga, celo selo bude tu. Ja se uvek javim njegovima kad dođu - istakao je Nikolić.

Dobrivoje je svoju muzičku karijeru započeo u kafani "Kod Sretena".

- Tu je on počeo da peva, a sad je zatvorena. Preljina je sad zamrla. Ovde u Preljini je pevao poslednjih godina na svadbama, ljudi su ga zvali redovno. Čak sam čuo i da je išao u Australiju pod stare dane. Zvali su ga naši ljudi koji tamo žive da im peva na slavljima - objasnio je sagovornik.

Sahranjen pored majke

- Mnogo naroda i pevača je bilo na sahrani, ljudi nisu imali gde da stanu ispred kapele, pa su stajali i po putu. Na grob mu i danas dolaze ljudi iz celog sveta, iz Nemačke, Švajcarske, Bosne. Slikaju se ovde kod spomenika. Pored njega počiva i njegova pokojna majka, kojoj je posvetio i pesmu "Okreni glavu, Milice" - zaključio je Nikolić svojevremeno.

(Kurir)

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