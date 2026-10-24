U nesreći su poginula sva četiri pilota, saopštili su filipinski zvaničnici.

Dva aviona SF-260 sudarila su se juče poslepodne tokom leta na maloj visini, a potom su se srušila u vazduhoplovnoj bazi Fernando u gradu Lipi, u priobalnoj pokrajini Batangas južno od glavnog grada. U nesreći nije bilo povređenih na tlu, naveli su zvaničnici.

Foto: Printskrin/X/Visegrád 24

 

Filipinsko ratno vazduhoplovstvo nije iznelo pojedinosti o nesreći koju je opisalo kao slučajnu. Dvojica filipinskih zvaničnika upoznatih s događajem izjavila su da su se avioni sudarili u vazduhu. Govorili su pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da javno komentarišu slučaj.

Jedan od dva dvoseda srušio se u blizini kasarne u kojoj borave pripadnici vojske unutar vazduhoplovne baze, rekao je jedan svedok za "Associated Press". Ratno vazduhoplovstvo objavilo je da je privremeno prizemljilo sve preostale avione SF-260, nabavljene iz Italije, dok traje istraga. Nije objavljeno koliko je tih aviona još u upotrebi.

Pogledajte video:

Pročitajte još

Užas na auto-putu: Avion se zakucao u asfalt (video)

Užas na auto-putu: Avion se zakucao u asfalt (video)

17:23

Opšti metež u avionu: Tuča sprečila sletanje aviona (video)

Opšti metež u avionu: Tuča sprečila sletanje aviona (video)

14:24

Šifra 7.500: Evo što su Hrvati digli Rafala i presreli avion

Šifra 7.500: Evo što su Hrvati digli Rafala i presreli avion

18:32

Drama na putu! Avion se ZAGLAVIO ispod nadvožnjaka (Video)

Drama na putu! Avion se ZAGLAVIO ispod nadvožnjaka (Video)

09:37

 

 

Filipinska vojska suočava se s nedostatkom finansijskih sredstava

U maju se jedan filipinski SF-260 takođe srušio tokom navigacionog trenažnog leta u planinskoj pokrajini Benget na severu zemlje, dok je leteo s nekoliko drugih aviona istog tipa. Poginula su oba pilota.

Prema podacima ratnog vazduhoplovstva, 2023. godine još jedan SF-260 srušio se tokom trenažnog leta na pirinčano polje u pokrajini Batan, severozapadno od Manile. Poginula su oba člana posade. Jučerašnja nesreća novi je udarac za filipinsku vojsku, koja se već dugo suočava s nedostatkom finansijskih sredstava.

Zbog budžetskih ograničenja Filipini se godinama muče s modernizacijom ratnog vazduhoplovstva, mornarice i kopnene vojske. Istovremeno se zemlja suočava s komunističkim i muslimanskim pobunama koje traju decenijama, kao i sa sve neprijateljskijim teritorijalnim sporovima s Pekingom u Južnom kineskom moru.

(Index.hr)

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan
Sport

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
Sport

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

BONUS VIDEO

#pad aviona #Filipini vesti #preživela pad aviona #pad aviona Kina #pad aviona Filipini #Filipini vesti 2026 #Filipini najnovije vesti #Filipini najnovije vesti 2026 #Manila vesti
Komentari 0
САЗНАЈЕМО: Ухапшен познати теоретичар завере Дејан Лучић због језивих тврдњи о сценарију изборног дана !

SAZNAJEMO: Uhapšen poznati teoretičar zavere Dejan Lučić zbog jezivih tvrdnji o scenariju izbornog dana !