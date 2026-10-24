U nesreći su poginula sva četiri pilota, saopštili su filipinski zvaničnici.

Dva aviona SF-260 sudarila su se juče poslepodne tokom leta na maloj visini, a potom su se srušila u vazduhoplovnoj bazi Fernando u gradu Lipi, u priobalnoj pokrajini Batangas južno od glavnog grada. U nesreći nije bilo povređenih na tlu, naveli su zvaničnici. Foto: Printskrin/X/Visegrád 24

Filipinsko ratno vazduhoplovstvo nije iznelo pojedinosti o nesreći koju je opisalo kao slučajnu. Dvojica filipinskih zvaničnika upoznatih s događajem izjavila su da su se avioni sudarili u vazduhu. Govorili su pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da javno komentarišu slučaj.

Jedan od dva dvoseda srušio se u blizini kasarne u kojoj borave pripadnici vojske unutar vazduhoplovne baze, rekao je jedan svedok za "Associated Press". Ratno vazduhoplovstvo objavilo je da je privremeno prizemljilo sve preostale avione SF-260, nabavljene iz Italije, dok traje istraga. Nije objavljeno koliko je tih aviona još u upotrebi.

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🇵🇭 Four Philippine Air Force pilots were killed in a collision of two SF-260 training aircraft The planes collided in mid-air and crashed within the perimeter of Fernando Air Base in Lipa, south of Manila. All four pilots on board both aircraft died. https://t.co/1WX1rNtcY1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Filipinska vojska suočava se s nedostatkom finansijskih sredstava

U maju se jedan filipinski SF-260 takođe srušio tokom navigacionog trenažnog leta u planinskoj pokrajini Benget na severu zemlje, dok je leteo s nekoliko drugih aviona istog tipa. Poginula su oba pilota.

Prema podacima ratnog vazduhoplovstva, 2023. godine još jedan SF-260 srušio se tokom trenažnog leta na pirinčano polje u pokrajini Batan, severozapadno od Manile. Poginula su oba člana posade. Jučerašnja nesreća novi je udarac za filipinsku vojsku, koja se već dugo suočava s nedostatkom finansijskih sredstava.

Zbog budžetskih ograničenja Filipini se godinama muče s modernizacijom ratnog vazduhoplovstva, mornarice i kopnene vojske. Istovremeno se zemlja suočava s komunističkim i muslimanskim pobunama koje traju decenijama, kao i sa sve neprijateljskijim teritorijalnim sporovima s Pekingom u Južnom kineskom moru.

(Index.hr)

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