Neobične scene zabeležene su na putevima u Bukureštu i okrugu Ilfov. Putnički avion koji više nije u upotrebi prevožen je u noći između četvrtka i petka sa aerodroma Otopeni ka gradu Voluntari.

Transport, koji se odvijao malom brzinom uz posebnu pratnju, naišao je na problem na putu: trup aviona zaglavio se ispod nadvožnjaka u području Baloteštija.

Avion krenuo sa aerodroma Otopeni drumskim putem

Avion koji je povučen iz upotrebe iznet je sa Međunarodnog aerodroma Henri Koanda u noći između četvrtka i petka, a zatim utovaren na specijalno vozilo radi drumskog transporta. Krajnje odredište bio je grad Voluntari, gde je avion trebalo da postane deo jednog dečjeg igrališta.

✈️Yıllarca bulutları aşan Boeing 737 uçağı, bu kez karayolu köprüsünden geçemedi! 📍Otopeni Havalimanı’ndan Voluntari’deki çocuk oyun alanına götürülen hurdaya ayrılmış yolcu uçağının gövdesi, Balotești yakınlarında demiryolu köprüsünün altında sıkıştı. 🛫38 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki uçak, trafiğin tıkanmasına neden olunca Strada Gării’deki park alanına çekildi. 📌Taşıma ekipmanında yapılacak teknik düzenlemelerin ardından uçağın Voluntari’ye doğru yolculuğuna yeniden devam etmesi planlanıyor. 📌 Olayın görüntüleri sosyal medyada viral olurken, "Köprü orada ne arıyordu?!” şeklinde ironili yorumlara da neden oldu. #Romanya #Boing #DN1 #Bükreş #uçak #avion #köprü #voluntari #pod #trafic #blocat #aeroport #otopeni #avion #pod #dn1 #havallimanı #HenriCoanda #Balotești #Romania #viral #gündem — Romanya Haber (@romanya_haber) October 9, 2026

Neobične dimenzije tereta zahtevale su posebne mere. Konvoj su pratila vozila sa rotacionim svetlima, dok se kamion koji je prevozio trup aviona kretao brzinom od oko 10 kilometara na sat.

Za prevoz aviona kroz urbana područja bilo je neophodno unapred isplanirati trasu kako bi vangabaritni teret mogao bezbedno da prođe i što manje ometa saobraćaj.

Konvoj naišao na problem kod Baloteštija

Uprkos pripremama, konvoj je naišao na prepreku u području Baloteštija. Trup aviona zaglavio se ispod mosta, pokazuju snimci koji su se pojavili u javnosti u petak ujutru.

Snimci zaglavljanog aviona brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije. Na njima se vidi trup aviona bez krila, dok se druga vozila kreću u njegovoj blizini.

Avion se više ne koristi za komercijalne letove, a njegov transport nije bio povezan sa uobičajenim aerodromskim operacijama. Letelica povučena iz upotrebe trebalo je da dobije potpuno novu namenu, jer je bila predviđena za postavljanje u prostoru za rekreaciju u Voluntariju.

Prevoz aviona povučenih iz upotrebe drumskim putem uglavnom podrazumeva demontažu pojedinih delova kako bi se smanjile dimenzije tereta. Ipak, čak i sam trup može da pretvori transport u zahtevnu operaciju na deonicama sa mostovima, nadvožnjacima i drugim ograničenjima visine ili širine prolaza.

(Telegraf.rs)

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