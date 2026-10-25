Na karti pod naslovom "Kako uvrediti Evropljane u jednoj rečenici", svaka država je dobila svoj "opis temeljen na stereotipima, istorijskim nesuglasicama i nacionalnim osetljivostima.

Za Srbiju stoji: "Tesla je hrvatski Amerikanac", za Bosnu i Hercegovinu: "Turski Srbi", a Hrvatsku je napisano: "Katolički Srbi".

Očekivano, ovakva provokacija nije prošla nezapaženo, a zanimljivo je da nema Crne Gore, a na to je odmah usledio komentar.

- Crna Gora iz nekog razloga jednostavno ne postoji. 

 

Pročitajte još

Menja se mapa Balkana: Novi koridor - spajaju se 3 države

Menja se mapa Balkana: Novi koridor - spajaju se 3 države

16:38

Najopasnije države za turiste: Ne preporučuje se odlazak

Najopasnije države za turiste: Ne preporučuje se odlazak

10:49

3. najmanja država promenila ime - staro joj nametnula Evropa

3. najmanja država promenila ime - staro joj nametnula Evropa

14:33

SELO IMALO TOLIKO SRPSKO IME DA SU GA HRVATI PROMENILI '91

SELO IMALO TOLIKO SRPSKO IME DA SU GA HRVATI PROMENILI '91

12:36

 

Izostavljena je i Holandija, a ni ostatak Evrope nije prošao bolje. Za Italiju je napisano: "Testenina s kečapom i separatizam", Francuzi su opisani kao "Bezobrazni i rasistički", a Turcima je poručeno: "Ne, vi niste Evropljani."

U opisu objave naglašeno je kako je karta napravljena isključivo iz zabave i da je ne treba shvatati preozbiljno, ali pratioci nisu mogli da ostanu imuni. Komentari ispod objave pretvorili su se u pravo bojno polje.

"U Turskoj nikoga nije briga što je Evropljanin", "Škotska granica se pomaknula na jug", neki su od komentara.

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera
Sport

"NEMOJTE DA DOLAZITE VIŠE" Nikola Jokić zagrmeo nakon pobede Denvera

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan
Sport

Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

BONUS VIDEO:

#zanimljivosti #geografija #Evropa #Srbija vesti #mapa evrope #zanimljiva geografija #karta Evrope
Komentari 0
Туга! Хумска завијена у црно, умро прослављени голман Партизана!

Tuga! Humska zavijena u crno, umro proslavljeni golman Partizana!