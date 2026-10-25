Moguće energetsko primirje može biti prvi signal stvarne spremnosti Rusije da okonča rat, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

- Energetsko primirje kao prvi korak, verujem da je to prvi signal - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. Sergei KARPUKHIN/AFP/Bai Xueqi/XinhuaNews/Michael M.Santiago/Getty images/Profimedia, Deposit/ruskpp

Prema njegovim rečima, Ukrajina je spemna za trilateralne razgovore na nivou tehničkih grupe, a koje bi trebalo da rezultiraju konkretnim rezultatima.

Kako je naveo, na takvom sastanku mogao bi biti razrađen dokument o završetku rata koji može sadržati sporazum o energetskom primirju ili deblokadu pomorskog saobraćaja.

Foto: Bruno Press/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Zelenski je prethodno rekao da su se Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile da održe trilateralni sastanak na nivou pregovaračkih timova u prvoj polovini novembra

Sastanak bez Rusa već sledeće nedelje

Sastanak predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, NATO-a i Ukrajine biće održan u Briselu naredne sedmice, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je podsetio da se prošlog utorka u Oslu sastao sa specijalnim predstavnikom predsednika SAD Stivom Vitkofom, finskim predsednikom Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom, kao i savetnicima za bezbednost lidera Velike Britanije, Francuske, Italije, i Evropske unije, i naveo da sada i "Evropljani planiraju sastanak o bezbednosti", prenosi Ukrinform.

- Sada ne žele kratku kratku informaciju o Vitkofovim pregovorima u Rusiji, već da se govori široko o bezbednosti, o garancijama, o EU, žele sastanak ove nedelje u Briselu, Amerikanci, Ukrajina, EU na nivou predsednika i NATO na nivou generalnog sekretara. Ne znam da li će u ovoj grupi u Briselu biti još neko, jer je tamo sedište NATO-a i Evropske unije. Takav sastanak planiramo za utorak ili sredu - rekao je Zelenski. Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/ American Photo Archive/Alamy/Profimedia

U Oslu su 20. oktobra održani pregovori između Zelenskog i specijalnog predstavnika predsednika SAD Stiva Vitkofa, uz učešće premijera Norveške Jonasa Gara Sterea i predsednika Finske Aleksandra Stuba, nakon čega se Vitkof sutradan sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu. Američki državni sekretar Marko Rubio ptethodno je rekao da su SAD pozvale Putina na samit G20, nakon čega je Zelenski ocenio da G20 može da postane platforma za produktivan trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije.

(Tanjug)