Američki predsednik Donald Tramp ponudio je milion dolara za informacije o izbornoj prevari u Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da prijava dovede do hapšenja i osuđujuće presude. Najava se odnosi i na prethodne izbore i na predstojeće glasanje za Kongres, zakazano za 3. novembar.

Tramp je nagradu objavio u ponedeljak na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u trenutku kada se republikanci i demokrate pripremaju za završnicu kampanje za izbore koji bi mogli da utiču na ostatak njegovog predsedničkog mandata.

- Svako ko prijavi izbornu prevaru na prošlim izborima ili predstojećim izborima za Kongres 2026. godine dobiće 1.000.000 dolara nakon hapšenja i osude onih koji su počinili prevaru!, napisao je Tramp.

Nije objasnio kako bi se nagrade isplaćivale

Američki predsednik nije naveo kome bi građani trebalo da prijave sumnju na izbornu prevaru, ko bi proveravao pristigle informacije niti iz kojih bi sredstava nagrade bile isplaćivane.

Za sada nije poznato ni da li bi se novac obezbeđivao kroz neki od postojećih državnih programa ili bi administracija morala da uspostavi poseban sistem.

Tramp je kao uslov za dobijanje nagrade naveo hapšenje i osuđujuću presudu. To znači da sama prijava sumnje, pa čak ni pokretanje istrage, prema uslovima koje je objavio ne bi bili dovoljni za isplatu miliona dolara.

Tramp već najavio fond za prijavljivanje prevara

Nova objava usledila je nakon što su Tramp i potpredsednik DŽej Di Vens 20. oktobra predstavili širi program finansijskog nagrađivanja osoba koje prijavljuju prevare povezane sa državnim novcem.

Administracija je tada najavila fond od 25 miliona dolara za nagrade, uz mogućnost da prijavitelji dobiju deo novca koji država uspe da povrati. Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ipak, nije jasno da li se najavljena nagrada od milion dolara za informacije o izbornoj prevari uklapa u taj program ili je reč o zasebnoj inicijativi.

Izbori za Kongres mogli bi da promene odnos snaga

Amerikanci će 3. novembra birati svih 435 članova Predstavničkog doma, kao i deo članova Senata. Republikanci trenutno imaju većinu u oba doma Kongresa, zbog čega su predstojeći izbori važni za Trampovu administraciju.

Ukoliko izgube većinu u jednom ili oba doma, republikanci bi mogli da se suoče sa većim preprekama prilikom usvajanja zakona i sprovođenja predsednikovih političkih planova. Gripas Yuri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trampova administracija poslednjih meseci zagovara stroži nadzor izbora i traži od saveznih država dodatne podatke o registrovanim biračima.

Deo izbornih zvaničnika na nivou saveznih država i demokratskih političara kritikovao je takve poteze, ocenjujući da predstavljaju preterano mešanje saveznih vlasti u organizaciju izbora.

Tramp godinama osporava rezultate izbora 2020.

Tramp je nakon predsedničkih izbora 2020. godine, na kojima ga je pobedio demokratski kandidat DŽo Bajden, tvrdio da je glasanje bilo namešteno i da mu je pobeda oduzeta.

Te tvrdnje nisu potkrepljene dokazima o prevari koja bi promenila konačan ishod izbora.

Uprkos tome, Tramp je nastavio da dovodi u pitanje pouzdanost američkog izbornog sistema. NJegova najnovija najava dolazi uoči završnice kampanje za izbore za Kongres, dok izborne službe u saveznim državama pripremaju glasanje i nadzor izbornog procesa.

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