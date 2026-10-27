Velika starosna razlika među partnerima ponovo je pokrenula burnu raspravu u javnosti, a do oštrog sukoba mišljenja došlo je direktno pred kamerama kada je voditelj Zoran Pejić Peja (61) otvoreno priznao koliko je mlađa njegova sadašnja izabranica.

NJegovo priznanje izazvalo je trenutnu i oštru reakciju Marije Kulić, koja mu je bez zadrške poručila da je takav odnos neprihvatljiv.

Gostujući u emisiji „Magazin in” kod Sanje Marinković - gde su pored njih gostovali i Rada Manojlović, Đorđe David i Bojana Lazić, Peja se dotakao svoje privatnosti i šokirao prisutne podatkom o partnerkama:

„Ja sam imao mlađu partnerku 27 godina, a sada je 31 godinu mlađa”, rekao je Peja.

Foto: ATA images/A. Ahel

Ovo priznanje odmah je osudila Marija Kulić, koja mu je bez ulepšavanja odbrusila:

„To nije normalno, čim možeš otac da joj budeš, to nije normalno”, rekla je Marija.

Peja je potom pokušao da proveri kakav je njen stav o obrnutoj situaciji:

„Je l može žena da bude starija od muškarca?”, upitao je Peja.

Foto: ATA images/A. Ahel

Međutim, Marija je ostala pri svom stavu i dala mu jasan odgovor:

„Može, godinu, dve”, dodala je Marija.

Zoran Pejić Peja ima dva braka iza sebe. Prvo je bio oženjen pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom ima sina Jovana Pejića. Nakon razvoda uplovio je u novi brak sa 25 godina mlađom atraktivom crnkom Draganom.

Među njima je sve delovalo idealno, čak su jedno drugome poklanjali estetske korekcije.

- NJena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Razveli su se 2023. godine, posle 6 godina braka.

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je on za domaće medije pre tri godine.

(Blic)

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