Tea Tairović je obavestila svoju publiku da se u narednom periodu neće družiti na nastupima zbog zdravstvenih problema.

„Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim da vas obavestim da se nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom periodu nećemo družiti zbog mojih zdravstvenih problema“.

Pevačica je poručila da se trenutno oseća dobro i da se uspešno oporavlja, naglasivši da je ovo iskustvo velika opomena da se moraju slušati signali koje telo šalje. Foto: Instagram printskrin/ tea_tairovic

„Operisana sam, dobro se osećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, biću dobro, oporavljam se, objasniću šta se desilo da ne bi bilo izmišljanja i dodavanja dijagnoze. Pre svega želim da kažem da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekog ko ovo gleda da morate slušati svoje telo i voditi računa o njemu“.

Tea je detaljno objasnila šta je dovelo do komplikacija, navodeći da joj je u nedelju ujutru, 25. oktobra, pukao krvni sud u stomaku.

„U nedelju ujutru, 25. oktobra, pukao mi je jedan krvni sud u stomaku i naravno velika je moja krivica u tome što sam ignorisala bol i poruke mog tela da moram malo da prikočim jer sam oduvek verovala da sam superžena, i dalje u to verujem, ali eto moje telo se očigledno nije baš složilo sa tim“. Foto: Instagram printskrin/ tea_tairovic

Ona je dodala da su se ozbiljne zdravstvene poteškoće javile nakon nastupa u Nemačkoj, gde je prvobitno odbila lekarsku pomoć. Nakon povratka u Beograd, hitno je operisana.

„Posle koncerta u Frankfurtu imala sam stomak pun krvi, čak sam i odbila da budem hospitalizovana u Frankfurtu, verujući da meni to ne treba, da sam u redu. Vratila sam se u Beograd, sad sam tu gde jesam, operisana sam i sigurno je bolje tako. Da vam kažem da mi je žao, da se nadam da ću se oporaviti što pre jer sam pre svega potrebna sebi zdrava, a onda i na bini koja je moj život i koja je deo moje ličnosti. Mislim da mi je tu potrebno da budem najzdravija“.

(Blic)

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