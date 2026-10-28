 Odnos mesa, pirinča i luka odlučuje da li će fil biti sočan i mekan ili suv, tvrd i bezukusan.

Kod pripreme sarme često se dodaje pirinač „odokativno“, ali nekoliko kašika viška može potpuno da promeni teksturu fila. Pirinač tokom kuvanja upija tečnost i povećava zapreminu, pa je važno ne preterati.

Foto: depositphotos/tameryilmaz15

 

Prava mera za kilogram mesa

Za kilogram mlevenog mesa, najbolje mešavine svinjskog i junećeg, potrebno je:

  • 100 do 150 grama pirinča
  • 2 glavice crnog luka srednje veličine
  • 2 čena belog luka, po želji
  • 2 kašike ulja ili masti
  • 1 ravna kašičica mlevene slatke paprike
  • so i biber po ukusu
  • suvi začin, po želji

Količina od 100 grama pirinča daje fil u kojem dominira meso, dok će 150 grama odgovarati onima koji vole nešto mekšu i izdašniju sarmu. Više od toga moglo bi da učini nadev suvim i rastresitim.

Luk ne služi samo zbog ukusa

Crni luk sitno iseckajte i kratko dinstajte na ulju ili masti, samo dok ne postane staklast. Ne bi trebalo da porumeni jer tada dobija izraženiji, pomalo gorak ukus.

Ako meso prethodno dinstate, dodajte ga luku i zagrevajte veoma kratko, tek dok promeni boju i počne da se razdvaja. Zatim umešajte začine i opran, dobro oceđen pirinač. Ako vam fil deluje suvo, dodajte jednu ili dve kašike vode.

Luk je važan jer filu ne daje samo aromu već i potrebnu sočnost. Kada ga ima premalo, sarma može da ostane tvrda čak i ako je odnos mesa i pirinča dobar.

Greška zbog koje sarma puca

Nadev ne treba čvrsto pritiskati u list kupusa niti sarmu previše zatezati prilikom uvijanja. Pirinač će tokom kuvanja nabubriti, pa mu je potreban prostor. U suprotnom, sarme mogu da popucaju ili postanu previše tvrde.

Sarme kuvajte polako, na tihoj vatri i sa dovoljno tečnosti. Tako će kupus omekšati, a fil ostati sočan, povezan i pun ukusa.

(Nezavisne)

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