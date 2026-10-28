Milica Jokanović, jedna od najprepoznatljivijih figura domaćih kvizova i strah i trepet takmičara u emisijama „Potera” i „Superpotera”, iznova dokazuje zbog čega nosi titulu vrsnog erudite. Iako je publika kraj malih ekrana navikla na njenu nepogrešivost kada su u pitanju istorija, umetnost, geografija ili opšta kultura, jedno od nedavnih televizijskih izdanja donelo je uvid u njenu manje poznatu, ali podjednako impresivnu stranu — sklonost ka jezicima. Povod za otkrivanje ove zanimljivosti dao je dugogodišnji domaćin kviza Jovan Memedović, koji je tokom razgovora rešio da se dotakne njenih lingvističkih afiniteta.
Želeći da proveri svoja saznanja, Memedović se obratio Tragačici rečima:
- Koliko se ja sećam, Milica dobro priča francuski, odnosno dobro poznaje francuski i španski.
"Oni idu u paketu": Odgovor koji obuhvata celu granu jezika
Iako bi i poznavanje dva velika svetska jezika bilo izuzetno dostignuće za svakog takmičara, Milica je svojim odgovorom otišla korak dalje i priredila iznenađenje u studiju. Bez oklevanja je stavila do znanja da se njeno interesovanje ne završava na spomenutim primerima:
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- Da, da, da, sve romanske jezike, oni idu u paketu.
Ovom izjavom potvrdila je da vlada čitavom grupom romanskih jezika, što podrazumeva ne samo francuski i španski, već i italijanski, portugalski, rumunski i srodne govore nastale iz latinskog korena.
Duhovita reakcija u studiju
Saznanje da pred sobom ima sagovornicu sa tolikom širinom jezičkog znanja izazvalo je spontanu i vedru atmosferu. Zatečen, ali vidno oduševljen ovim podatkom, voditelj je razgovor začinio kratkom i duhovitom opaskom, pa se kroz osmeh nadovezao rečima:
- Izvin'te, molim Vas.
Ovaj simpatičan trenutak još jednom je pokazao zašto je dinamika između voditelja i Tragača jedan od ključnih razloga velike gledanosti ovog formata, ali i potvrdio da radoznalost Milice Jokanović daleko prevazilazi okvire uobičajene pripreme za kviz.
(Pulsonline)