Milica Jokanović, jedna od najprepoznatljivijih figura domaćih kvizova i strah i trepet takmičara u emisijama „Potera” i „Superpotera”, iznova dokazuje zbog čega nosi titulu vrsnog erudite. Iako je publika kraj malih ekrana navikla na njenu nepogrešivost kada su u pitanju istorija, umetnost, geografija ili opšta kultura, jedno od nedavnih televizijskih izdanja donelo je uvid u njenu manje poznatu, ali podjednako impresivnu stranu — sklonost ka jezicima. Povod za otkrivanje ove zanimljivosti dao je dugogodišnji domaćin kviza Jovan Memedović, koji je tokom razgovora rešio da se dotakne njenih lingvističkih afiniteta.

Foto: Jutjub printskrin/RTS Prikazuje

Želeći da proveri svoja saznanja, Memedović se obratio Tragačici rečima:

- Koliko se ja sećam, Milica dobro priča francuski, odnosno dobro poznaje francuski i španski.

"Oni idu u paketu": Odgovor koji obuhvata celu granu jezika

Iako bi i poznavanje dva velika svetska jezika bilo izuzetno dostignuće za svakog takmičara, Milica je svojim odgovorom otišla korak dalje i priredila iznenađenje u studiju. Bez oklevanja je stavila do znanja da se njeno interesovanje ne završava na spomenutim primerima:

- Da, da, da, sve romanske jezike, oni idu u paketu.

Ovom izjavom potvrdila je da vlada čitavom grupom romanskih jezika, što podrazumeva ne samo francuski i španski, već i italijanski, portugalski, rumunski i srodne govore nastale iz latinskog korena. Foto: RTS printskrin

Duhovita reakcija u studiju

Saznanje da pred sobom ima sagovornicu sa tolikom širinom jezičkog znanja izazvalo je spontanu i vedru atmosferu. Zatečen, ali vidno oduševljen ovim podatkom, voditelj je razgovor začinio kratkom i duhovitom opaskom, pa se kroz osmeh nadovezao rečima:

- Izvin'te, molim Vas.

Ovaj simpatičan trenutak još jednom je pokazao zašto je dinamika između voditelja i Tragača jedan od ključnih razloga velike gledanosti ovog formata, ali i potvrdio da radoznalost Milice Jokanović daleko prevazilazi okvire uobičajene pripreme za kviz.

(Pulsonline)

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