Reč je o bulguru, namirnici koju mnogi nepravedno zaboravljaju.

Sarma sa bulgurom predstavlja zanimljivu alternativu klasičnom receptu. Ova namirnica dobija se od delimično kuvane, osušene i drobljene pšenice, a tokom pripreme upija sokove mesa i začina.

Za razliku od pirinča, bulgur može da zadrži nešto čvršću strukturu, pa nadev ostaje rastresit i prijatne teksture. Poseban ukus daju mu dimljeno meso i kiseli kupus. Foto: Depozitfoto/Gala_Didebashvili

Sastojci:

1 veća glavica kiselog kupusa

800 g mlevenog mesa

150 g bulgura

2 glavice crnog luka

2 čena belog luka

1 kašičica slatke mlevene paprike

200 g suvog mesa ili sudžuke

So, biber i suvi začin po ukusu

Malo ulja ili masti

Priprema:

Bulgur prelijte toplom vodom, ostavite desetak minuta da nabubri, pa ga dobro procedite.

Crni luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja, a pred kraj dodajte beli luk. U većoj posudi sjedinite mleveno meso, bulgur, proprženi luk i začine. Dobro promešajte i ostavite smesu oko pola sata u frižideru.

Odvojte listove kiselog kupusa i uklonite tvrde delove. Na svaki list stavite malo nadeva, pa pažljivo uvijte sarme. Foto: Depozitfoto/skylinefree

Na dno lonca stavite nekoliko listova kupusa, poređajte sarme, a između njih rasporedite komade suvog mesa ili sudžuke.

Prelijte toplom vodom da sarme ogreznu, pa kuvajte na tihoj vatri oko dva do dva i po sata.

Po želji, pred kraj kuvanja možete dodati blagu zapršku ili sarme kratko zapeći u rerni.

Mali trik: Nemojte previše čvrsto uvijati sarme jer bulgur tokom kuvanja dodatno bubri. Tako će nadev ostati rastresit, a sarme sočne i ukusne.

Ovaj recept odličan je za sve koji žele da isprobaju nešto drugačiju verziju tradicionalnog zimskog jela.

(Srbija Danas)

BONUS VIDEO: