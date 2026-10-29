Reč je o bulguru, namirnici koju mnogi nepravedno zaboravljaju.

Sarma sa bulgurom predstavlja zanimljivu alternativu klasičnom receptu. Ova namirnica dobija se od delimično kuvane, osušene i drobljene pšenice, a tokom pripreme upija sokove mesa i začina.

Za razliku od pirinča, bulgur može da zadrži nešto čvršću strukturu, pa nadev ostaje rastresit i prijatne teksture. Poseban ukus daju mu dimljeno meso i kiseli kupus.

Foto: Depozitfoto/Gala_Didebashvili

 

 

Sastojci:

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  • 1 veća glavica kiselog kupusa
  • 800 g mlevenog mesa
  • 150 g bulgura
  • 2 glavice crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • 200 g suvog mesa ili sudžuke
  • So, biber i suvi začin po ukusu
  • Malo ulja ili masti

Priprema:

Bulgur prelijte toplom vodom, ostavite desetak minuta da nabubri, pa ga dobro procedite.

Crni luk sitno iseckajte i propržite na malo ulja, a pred kraj dodajte beli luk. U većoj posudi sjedinite mleveno meso, bulgur, proprženi luk i začine. Dobro promešajte i ostavite smesu oko pola sata u frižideru.

Odvojte listove kiselog kupusa i uklonite tvrde delove. Na svaki list stavite malo nadeva, pa pažljivo uvijte sarme.

Foto: Depozitfoto/skylinefree

 

 

Na dno lonca stavite nekoliko listova kupusa, poređajte sarme, a između njih rasporedite komade suvog mesa ili sudžuke.

Prelijte toplom vodom da sarme ogreznu, pa kuvajte na tihoj vatri oko dva do dva i po sata.

Po želji, pred kraj kuvanja možete dodati blagu zapršku ili sarme kratko zapeći u rerni.

Mali trik: Nemojte previše čvrsto uvijati sarme jer bulgur tokom kuvanja dodatno bubri. Tako će nadev ostati rastresit, a sarme sočne i ukusne.

Ovaj recept odličan je za sve koji žele da isprobaju nešto drugačiju verziju tradicionalnog zimskog jela.

(Srbija Danas)

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