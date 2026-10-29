Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i flerta. Brzo osete energiju druge osobe, znaju da kažu tačno ono što zvuči dobro i lako stvaraju utisak bliskosti. U početku veze često deluju potpuno uključeno: poruke lete, planovi se nižu, a razgovori idu do kasno u noć. Ali, čim osete pritisak, očekivanja ili rutinu, mogu početi da gube interesovanje.

NJihov problem nisu nužno emocije, nego osećaj da sve postaje predvidljivo. Blizanci vole spontana druženja i mogućnost da se stvari razvijaju bez jasnih okvira. Ako veza prerano dobije ozbiljan ton, oni znaju da se ponašaju kao da im neko oduzima vazduh.

Zato ih često doživljavaju kao srcolomce: ne zato što žele da povrede druge, nego zato što je lako privući njihovu pažnju, ali teško ju je zadržati. Foto: Depozitfoto/Surgay

Strelac

Strelčevi se teško mire s idejom da nešto mora imati stroga pravila. Oni žele slobodu, prostor i osećaj da mogu disati punim plućima. U ljubavi su često direktni, zabavni i puni entuzijazma, pa se mnogi zaljube u njihovu energiju. Ali, kada odnos krene prema ozbiljnijem, Strelčevi mogu postati nemirni i početi da traže izlaz, čak i ako im je s tom osobom lepo.

NJima je važan osećaj da veza nije "teret", nego dodatak životu. Ako imaju utisak da se od njih traži previše objašnjavanja, dogovaranja i prilagođavanja, doživeće to kao ograničenje. Strelčevi često ne ostavljaju slomljena srca iz zlobe, nego iz potrebe da ostanu verni sebi.

Ponekad jednostavno nestanu iz odnosa čim im nešto postane preozbiljno, a drugoj strani ostane pitanje gde je nestala ona početna strast.

Vodolija

Vodolije su često magnetski privlačne baš zato što deluju drugačije. Ne idu po šablonu, ne zalepe se odmah i znaju da zadrže distancu koja kod drugih izaziva još veću želju. U početku veze mogu biti vrlo zanimljivi, duhoviti i prisutni, ali čim osete da druga strana želi klasičnu romantičnu dinamiku, počnu da se povlače.

Kod Vodolija je česta situacija da mentalna povezanost postoji, ali emocionalno vezivanje ide sporije. Oni ne vole osećaj da ih neko "poseduje", a ozbiljna veza im ponekad zvuči kao gubitak slobode i identiteta.

Zbog toga mogu ostaviti utisak hladnoće ili nedostupnosti, iako zapravo samo traže odnos u kojem se ne guše. Ako partner traži stalnu potvrdu i jasne deklaracije, Vodolija se često udalji.

Foto: Depositphotos/Ksyshakiss

Ovan

Ovnovi su impulsivni, naročito na početku. Kada im se neko svidi, prilaze otvoreno, strastveno i bez puno taktike. To je deo njihove privlačnosti: uz njih je sve brzo, jasno i uzbudljivo. Međutim, isti taj temperament zna da napravi problem kad dođe vreme za mirnije faze veze, kompromis i svakodnevnu stabilnost.

Ovnovi se lako zapale, ali se jednako lako mogu i ohladiti ako osete da odnos postaje prespor, previše zahtevan ili pun razgovora o definicijama veze.

Ne vole previše analize i emocionalnog natezanja, pa ponekad naglo prekinu i nastave dalje. Druga strana tada ostaje povređena, jer je na početku dobila utisak velike odlučnosti i snažnih emocija.

(Index.hr)

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