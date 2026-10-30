Blizanci

Novembar bi mogao da vam donese više obaveza nego što ste planirali. Poslovni dogovori mogli bi da se zakomplikuju, a nesporazumi s kolegama da vam oduzmu mnogo energije. Posebno bi vas moglo pogoditi ako imate osećaj da se vaš trud ne primećuje dovoljno.

Ni u ljubavi neće sve teći sasvim glatko. Zauzeti Blizanci mogli bi češće da ulaze u rasprave s partnerom zbog sitnica koje se zapravo gomilaju već neko vreme. Slobodni bi mogli da shvate da osoba koja im se dopada nije onakva kakvom su je zamišljali.

Foto: Depositphotos/denayunedp

 

Devica

Mogući su neplanirani troškovi, odlaganje poslovnih dogovora ili promene koje će zahtevati da brzo pronađete novo rešenje. Dodatnu napetost mogli bi da vam donesu odnosi s bliskim ljudima. Možda će neko iz porodice očekivati više nego što trenutno možete da pružite, a vama neće biti lako da kažete „ne“ bez osećaja krivice.

U ljubavi bi na površinu mogle da isplivaju teme o kojima se dugo ćutalo. Iako takvi razgovori nisu prijatni, mogli bi da vam pomognu da bolje razumete vaš brak ili vezu.

Foto: Depositphotos/beaubelle

 

Jarac

Rokovi, odgovornost i očekivanja drugih mogli bi da stvore osećaj da stalno morate da budete dostupni i da sve držite pod kontrolom. U jednom trenutku mogli biste da se zapitate da li vam posao kojim se bavite i trud koji ulažete donose zadovoljstvo koje zaslužujete. To ne znači da morate odmah da menjate sve u svom životu, već da razmislite o tome šta vam je zaista važno.

LJubavni život može da trpi zbog nedostatka vremena. Partner ili članovi porodice mogu poželeti više vaše pažnje, dok bi slobodni Jarčevi mogli ponovo da sretnu nekoga iz prošlosti. Zapitajte se da li vam taj odnos zaista donosi ono što vam treba.

(Najžena)

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