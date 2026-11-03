Na plakatu pogrebnog centra Lira, u Osijeku, velikim slovima piše: "Piješ i voziš? Vidimo se uskoro". Umesto uobičajenog saobraćajnog upozorenja, firma se odlučila za poruku kojom istovremeno reklamira svoje usluge i upozorava na moguće smrtonosne posledice neodgovorne vožnje.

Pogrebni centar Lira objavio je fotografiju plakata na svojoj Fejsbuk stranici i pozvao pratioce da kažu šta misle o novoj reklami. Objava je brzo privukla pažnju, a video sa prikazom oglasa u samo nekoliko dana prikupio je gotovo milion pregleda.

Dok je jednima takav pristup duhovit, drugi ga smatraju neprimerenim. Oglas je pritom podstakao i raspravu o tome može li crni humor da osvesti ljude o opasnostima vožnje u alkoholisanom stanju snažnije od uobičajenih saobraćajnih upozorenja.

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