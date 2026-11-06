Ukoliko pripadate nekom od navedenih znakova, znajte da će vaša deca biti srećna što imaju baš vas za svog zaštitnika i vodiča kroz život – jer one znaju kako!

Ovan

Energična, hrabra i zaštitnički nastrojena. Mama Ovan svoju decu na prvom mestu uči da budu hrabri i nezavisni. Ona je kao stena , stoji iza njih i gura ih napred. NJena energija je savršena, ona uvek i sve može i zato je deca obožavaju. Nikada se ne postavlja kao autoritet već deci prilazi sa velikim poštovanjem i svaku njihovu ideju ona pretvara u stvarnost. Sve daje ali za uzvrat traži red, rad i disciplinu. Sa decom gradi ortački odnos ali se uvek zna ko je mama a ko su deca. Tu tanku liniju ona svršeno oseća i balansira.

Foto: Depositphotos/Ksyshakiss

 

Lav

Lavice su neprikosnovene mame. NJeni Lavići su njeno srce, duša i telo. Izuzetno je zaštitnički nastrojena prema svom „čoporu“. Ako samo neko pomisli da ugrozi njeno gnezdo nastupa prava lavovska borba gde ona sigurno izlazi kao pobednik. Kao mama je nežna i brižna, savršeno oseća svoju decu i učiniće sve da im pruži lagodan i bezbrižan život. Čak i kada deca odrastu ona je tu za njih i zauvek ostaje mama svojih lavića.

Foto: Depositphotos/beaubelle

 

Ribe

Mama Riba je čista ljubav. Kod nje ne postoji povišen ton. Ona svoju decu empatski nepogrešivo oseća i sve što radi radi intuitivno. Deca pored nje osećaju beskrajnu ljubav i toplinu doma koja ona stvara. Svaku njihovu misao ona učitava. Takođe, oseća svaku njihovu bol i patnju i tada nastupa njena veličina jer ona svojom energijom leči njihove rane. 

Foto: Depositphotos/Icestock

 

Jarac

Mama Jarac je doslovno stub kuće, doma i porodice. Ona je sve! Ponekada deluje hladno i odsečno ali ona to krajnje svesno radi jer priprema decu za surov i hladan svet koji ih čeka kada odu od nje. Ona je esencija stabilnosti i sigurnosti. Deci sve pruža i ništa ne očekuje zauzvrat. NJena jačina se ogleda kada je nateže. Tada mama Jarac pokazuje svoju prisebnost i svoj intelekt jer ne postoji ni jedna situacija ili problem koji ona ne može da reši.

(Krstarica)

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