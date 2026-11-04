Ribe

Ribe važe za jedan od najemotivnijih znakova Zodijaka. NJihova osetljivost ne odnosi se samo na sopstvena osećanja već i na emocije ljudi iz njihovog okruženja. Često mogu da osete da nešto nije u redu čak i kada druga osoba tvrdi da je sve u najboljem redu.

Duboko se vezuju, lako ih pogađaju tuđe reči i dugo pamte trenutke u kojima su bile povređene. NJihova mašta i saosećajnost dodatno pojačavaju emocionalne reakcije, pa ponekad mogu da pate i zbog situacija koje se još nisu dogodile.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj nežnosti, brižnosti i snažnoj potrebi za emotivnom sigurnošću. Kada nekoga zavole, spremni su da mu pruže ogromnu podršku, ali zauzvrat očekuju istu količinu pažnje i razumevanja.

Iako se često trude da pred drugima deluju snažno, veoma su osetljivi na odbacivanje, hladnoću i nedostatak pažnje. Mogu dugo da analiziraju nečije ponašanje i preispituju da li su nešto pogrešno uradili. NJihova osećanja nisu površna – kada ih nešto zaboli, potrebno im je vreme da ponovo steknu poverenje. Foto: Depositphotos/inkoly

Škorpija

Škorpije su možda jedan od najkomplikovanijih znakova kada je reč o emocijama. NJihova osećanja su duboka, intenzivna i često mnogo snažnija nego što drugi mogu da pretpostave. Međutim, za razliku od Riba i Rakova, one retko dozvoljavaju drugima da vide koliko su zapravo ranjive.

Ne otvaraju se lako i pažljivo biraju kome će pokazati svoju nežniju stranu. Kada zavole, vezuju se snažno i očekuju potpunu iskrenost. Izdaju i razočaranje teško opraštaju, a povređenost često prikrivaju ćutanjem i distancom.

Lav

Lavovi često ostavljaju utisak samouverenih i snažnih osoba koje ne dozvoljavaju da ih bilo šta poljulja. Ipak, iza njihovog ponosa krije se veliko srce i potreba da budu voljeni, cenjeni i prihvaćeni.

Posebno ih pogađa kada se osećaju zanemareno ili kada neko ne prepoznaje njihov trud. U ljubavi umeju da budu veoma nežni i velikodušni, ali očekuju da im se pažnja i ljubav uzvrate. Kada su povređeni, ponos im često ne dozvoljava da odmah pokažu koliko ih nešto boli. Foto: Depositphotos/denayunedp

Vaga

Vage ne vole sukobe i često će učiniti sve da sačuvaju mir u odnosima. Međutim, njihova potreba za harmonijom ne znači da su emocionalno hladne. Naprotiv, veoma su osetljive na promene u ponašanju drugih ljudi i teško podnose narušene odnose.

Često previše razmišljaju o tome šta su rekle, kako je neko protumačio njihove reči i da li su nekoga nenamerno povredile. Ponekad će prećutati sopstveno nezadovoljstvo samo da ne bi izazvale raspravu, ali to ne znači da su zaboravile ono što ih je povredilo.

(Prva)

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