LJubav ne zavisi uvek samo od jačine osećanja, jer se ponekad dešava da neko iskreno voli svog partnera, a da se zajednički život i pored toga pretvori u beskrajan niz nesporazuma.

Jednima je teško da se odreknu slobode na koju su navikli, drugima na put staje strah od prevelikog vezivanja, dok se neki i pri najmanjoj napetosti zatvaraju u sebe umesto da otvoreno razgovaraju o problemu. U astrologiji se ovakve karakterne crte često pripisuju uticaju zvezda, a svakom horoskopskom znaku pripisuju se i specifični izazovi u ljubavnim odnosima. Foto: Depozitfoto/peshkova/konradbak

Među dvanaest znakova posebno se izdvajaju tri čije ponašanje može da dovede partnerovo strpljenje do krajnjih granica. Razlozi su kod svakog drugačiji, ali takva dinamika često utiče na to kako će funkcionisati cela veza.

Blizanci: Čas žele bliskost, čas beže od vezivanja

Blizanci mogu dugo da preispituju odnos čak i kada se on razvija sasvim dobro. Teško im je da se oslobode pomisli da možda postoji druga, bolja mogućnost. Zato ne žure sa konačnim odlukama i nastoje da sebi uvek ostave dovoljno prostora da se predomisle.

Ova osobina posebno dolazi do izražaja kada neobavezna romansa počne da prerasta u ozbiljnu vezu. Zajednički planovi, odgovornost i razgovori o budućnosti mogu ih navesti da iznenada uspore tempo. Ono što im je juče delovalo prijatno i sasvim prirodno već danas mogu da dožive kao nepodnošljiv pritisak.

Partneru nije lako da se prilagodi takvim promenama. Jednog dana Blizanci pokazuju veliko interesovanje, neprestano se javljaju i prave planove, a već sledećeg postaju hladni i distancirani. To ne mora da znači da su osećanja nestala. Ponekad je reč o unutrašnjoj nesigurnosti i strahu od obavezivanja, naročito kada im se čini da donetu odluku neće lako moći da promene.

Zbog takve nestalnosti često se ubrajaju među najzahtevnije znakove u ljubavi. Partner stalno pokušava da proceni koliko su njihove namere ozbiljne, a kada neizvesnost potraje, poverenje počinje da slabi. Foto: Depositphotos/DmitryPoch/peshkova

Strelac: Kad oseti pritisak, bira slobodu

Strelcu je najvažnije da sam odlučuje gde će ići, čime će se baviti i sa kim će provoditi vreme. LJubavna veza mu prija sve dok u njoj ima dovoljno prostora za sebe.

Pokušaji kontrole uglavnom izazivaju suprotan efekat. Stalna pitanja, očekivanje da uvek bude dostupan i potreba da opravdava svaki svoj korak brzo ga zamaraju. Čak i običnu molbu partnera ponekad može da doživi kao ograničavanje slobode.

Strelac je i te kako sposoban za duboka i iskrena osećanja. Problem nastaje kada ljubav počne da doživljava kao pretnju svojoj nezavisnosti. Želi da se viđa sa prijateljima, spontano menja planove, putuje i posvećuje svojim interesovanjima. Teško prihvata da zbog veze mora da se odrekne načina života na koji je navikao. Zato ga snažan pritisak može navesti da naglo prekine odnos i ode bez dugih, iscrpljujućih rasprava.

Dok partner u tome vidi nedostatak volje da se bori za vezu, Strelac smatra da odnos u kojem se stalno oseća sputano za njega gubi smisao.

Vodolija: Distanca može da zaboli partnera

Vodolija ume da zbuni voljenu osobu svojom emotivnom distancom. Sa njom je lako satima razgovarati, razmenjivati ideje, smejati se i praviti zajedničke planove. Međutim, kada partner poželi više nežnosti i otvorenog pokazivanja osećanja, može naići na drugačiju reakciju od očekivane.

Pripadnici ovog vazdušnog znaka često nemaju potrebu da svaki slobodan trenutak provode sa partnerom. Važni su im sopstveni krug prijatelja, zasebne aktivnosti i vreme za sebe. Ako druga strana bliskost meri time koliko su zajedno, razlike u očekivanjima brzo dolaze do izražaja. Foto: Depositphotos/VitalikRadko/Foto: Profimedia/marcos alvarado/Alamy

Nesuglasice dodatno produbljuju taj jaz. Kada partner očekuje toplinu, utehu i razumevanje, Vodolija može da pristupi problemu hladno i analitično ili da se potpuno povuče iz rasprave. Takvo ponašanje lako deluje kao ravnodušnost, iako ona često veruje da će smirenim razgovorom lakše doći do rešenja.

Vodoliji distanca ne mora da bude znak krize: vezu može da smatra stabilnom čak i kada partneri mnogo vremena provode odvojeno. NJoj su uzajamno poverenje, intelektualni sklad i prijateljska povezanost često dovoljni da se oseća sigurno u odnosu, dok partneru mogu da nedostaju pažnja, nežnost i romantika.

(Blic žena)

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